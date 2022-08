Spis treści: 01 Toyota Yaris ATIV. Bliżej mu do Corolli

02 Toyota Yaris ATIV. Spalanie ważniejsze niż osiągi

03 Toyota Yaris ATIV oferuje bogate wyposażenie

04 Ile kosztuje Toyota Yaris ATIV?

Toyota Yaris Ativ zadebiutowała w Tajlandii w 2017 roku. Teraz została zaprezentowana kolejna generacja.

Toyota Yaris ATIV. Bliżej mu do Corolli

Patrząc na nadwozie Yarisa ATIV można odnieść wrażenie, że zdecydowanie bliżej mu do Corolli. Samochód to 4-drzwiowy fastback (tylna klapa jest odseparowana od tylnej szyby). Także, jeśli chodzi o rozmiary, Corolla jest mu bliższa. Auto ma nieco ponad 4,4 metra długości (to aż o 5 cm więcej niż Corolla w nadwoziu hatchback). Rozstaw osi wynosi 2,62 m.

Dla porównania "zwykły" Yaris, którego możemy kupić w naszym kraju, ma nieco ponad 3,9 m długości i rozstaw osi 2,56 m. Yaris ATIV bazuje na platformie DNGA (Daihatsu New Global Architecture), a nie na GA-B (Yaris) z rodziny TNGA.

Toyota Yaris ATIV. Spalanie ważniejsze niż osiągi

Za wprawianie tego auta w ruch odpowiada wolnossąca jednostka o pojemności 1,2 litra, zapewniająca 94 KM oraz 110 Nm momentu obrotowego, współpracująca z przekładnią CVT. Toyota nie podaje więcej szczegółów. Biorąc jednak pod uwagę moc i rozmiary, czas od zera do "setki" nie będzie porywający. Wiadomo, że samochód oferuje trzy tryby jazdy ECO, NORMAL oraz SPORT.

Silnik spełnia wymogi Euro 5. Jeśli Toyota chciałaby ruszyć ze sprzedażą auta na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednostka musiałaby być dostosowana do obowiązującej obecnie normy Euro 6d.

Zdjęcie Toyota Yaris Ativ / materiały prasowe

Producent chwali się jednak spalaniem swojego modelu. Na pokonanie 100 km samochód ma potrzebować niecałe 4,3 l benzyny.

Toyota Yaris ATIV oferuje bogate wyposażenie

Kokpit jest zdecydowanie bardziej konserwatywny niż w Europie. Nie ma zbyt wielu przełączników, a przed kierowcą znajdują się analogowe wskaźniki. Może to już nieco "staromodne" rozwiązanie, jednak najwidoczniej spełnia potrzeby tajskiego rynku. Nie ma też problemu z ich obsługą i czytelnością.

Toyota Yaris Ativ 1 / 11 Toyota Yaris Ativ Źródło: materiały prasowe udostępnij

Nie można też narzekać na wyposażenie. W podstawowej wersji oferowane są 16-calowe felgi aluminiowe, 8-calowy ekran multimediów, światła LED. W bogatszych wersjach wyposażeniowych można liczyć na automatyczną klimatyzację, tapicerkę ze sztucznej skóry, czy różne systemy wspomagania kierowcy (np. adaptacyjny tempomat).

Ile kosztuje Toyota Yaris ATIV?

Zakup Toyoty Yaris ATIV to wydatek rzędu co najmniej 539 tys. batów (tajska waluta), czyli obecnie prawie 69,5 tys. złotych. Dla porównania, najtańsza wersja Toyoty Yaris kosztuje u nas 69,9 tys. złotych.

