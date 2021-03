Toyota Urban Cruiser. Kopia modelu Suzuki

​Toyota zaprezentowała nową generację modelu Urban Cruiser. Ten subkompaktowy crossover to kolejny efekt zacieśniającej się współpracy z Suzuki.

Zdjęcie Toyota Urban Cruiser / Motorynek Suzuki Across i Swace już w Polsce. Ceny

Przypomnijmy, że Suzuki ma swojej ofercie model Swace, który jest rebrandowaną Corollą TS oraz Across, który jest kopią Toyoty RAV4. Teraz współpraca poszła w odwrotnym kierunku - nowy Urban Cruiser to klon Suzuki Vitara Brezza. A co to Vitara Brezza? To samochód opracowany przez Maruti-Suzuki, czyli indyjski oddział Suzuki, bazujący na europejskiej Vitarze.

Vitara Brezza i Vitrara mają ten sam rozstaw osi (2,5 m), ale Brezza jest aż o 18 cm krótsza niż europejska Vitara. Na tym modelu oparto Urban Cruisera.



Samochód ma równe 4 metry długości, a od Suzuki różni się tylko detalami pasa przedniego i logiem. Pod maską pracuje wolnossący, czterocylindrowy silnik 1.6 o mocy 105 KM i momencie 138 Nm, który umożliwa osiągnięcie prędkości 170 km/h.

Nowa Toyota Urban Cruiser, w przeciwieństwie do pierwszej generacji tego modelu, nie będzie sprzedawana w Europie. Na początek model trafił na rynek południowoafrykański.



