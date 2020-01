Toyota Supra z silnikiem dwulitrowym

Rok po wprowadzeniu na rynek Toyoty Supry Japończycy poszerzają gamę jednostek napędowych w tym modelu.

Zdjęcie Toyota Supra /

Toyota Supra to samochód opracowany przy współpracy z BMW. Niemiecka jest płyta podłogowa, a więc i silniki. Początkowo Supra dostępna była wyłącznie z trzylitrowym rzędowym silnikiem o mocy 340 KM. Teraz pojawi się również wersja dwulitrowa.



Reklama

Nowa, 2-litrowa jednostka napędowa ma cztery cylindry ułożone rzędowo, jest wyposażona w turbosprężarkę typu twin-scroll i połączona z ośmiobiegową automatyczną skrzynią ZF. Ten zestaw zapewnia osiągi prawdziwie sportowego samochodu i niesamowite wrażenia z jazdy. Moc maksymalna to 258 KM (190 kW), a maksymalny moment obrotowy wynosi 400 Nm. Pozwala to na osiągnięcie 100 km/h w 5,2 sekundy, prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h.

Mniejsze wymiary nowej jednostki napędowej i niższa jej masa wpływają korzystnie na prowadzenie samochodu. Bazowy model jest o 100 kg lżejszy od swojego trzylitrowego odpowiednika. Bardziej kompaktowe rozmiary silnika pozwoliły go umieścić bliżej środka pojazdu, co gwarantuje idealny rozkład mas (50:50). Przyczynia się to do szybszych reakcji i większej zwinności auta, a jego prowadzenie daje dużą pewność.

Toyota Supra 2.0 1 / 8 Toyota Supra 2.0 Źródło: udostępnij

W podstawowej specyfikacji dwulitrowa Supra będzie oferowana w wersji Dynamic, która w standardzie ma 18-calowe felgi aluminiowe, system audio z czterema głośnikami i wyświetlaczem o przekątnej 8,8 cala oraz sportowe fotele obite Alcantarą. W standardzie będzie też pakiet Toyota Super Safety z systemami ochrony przedzderzeniowej (PCS) z funkcją wykrywania pieszych w dzień i w nocy oraz rowerzystów podczas jazdy w dzień, systemem ostrzegania o opuszczaniu pasa ruchu z układem powrotu na zadany tor jazdy, adaptacyjnym tempomatem i systemem rozpoznającym znaki drogowe. Standardowym wyposażeniem modelu w wersji Dynamic będzie również system nawigacji i łączności z przydatnymi serwisami online.

Zdjęcie Toyota Supra /

Wprowadzeniu do sprzedaży dwulitrowej Toyoty Supry będzie towarzyszyć limitowana edycja Fuji Speedway. To auto będzie wyróżniać się białym metalicznym lakierem z kontrastującymi czarnymi, matowymi, 19-calowymi kołami i pomalowanymi na czerwono lusterkami. We wnętrzu deska rozdzielcza zawiera wstawki z włókna węglowego oraz obicia z czarno-czerwonej Alcantary. Kolorystyka nawiązuje do oficjalnych barw zespołu TOYOTA GAZOO Racing. Edycja limitowana Fuji Speedway zawiera również aktywny dyferencjał, adaptacyjne zawieszenie i sportowe hamulce, które zwiększą potencjał auta.

Zdjęcie Toyota Supra /

Toyota GR Supra w limitowanej edycji Fuji Speedway będzie oferowana tylko na początku sprzedaży dwulitrowej wersji auta w Europie, a liczba egzemplarzy została ograniczona do 200.

Dwulitrowa Toyota Supra trafi do sprzedaży w marcu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Toyota Supra