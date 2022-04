Spis treści: 01 Toyota GR Corolla z mocno zmienionym nadwoziem

02 Napęd przejęty z GR Yarisa

03 Toyota GR Corolla - rzut oka na wnętrze

04 Rozpoczęcie sprzedaży Toyoty Corolli GR

Toyota GR Yaris to prawdziwie szalony projekt. Otrzymał tylną część płyty podłogowej z Corolli, nowe, trzydrzwiowe nadwozie, stały napęd na cztery koła oraz 261-konny silnik. W przypadku GR Corolli pierwsza ze zmian nie była z oczywistych względów potrzebna, nadwozie pozostawiono pięciodrzwiowe, a wiele elementów przejęto właśnie z Yarisa.

Toyota GR Corolla z mocno zmienionym nadwoziem

Nie znaczy to jednak, że Toyota GR Corolla nie zmieniła się i to sporo. Przykładowo rozstaw kół z przodu jest o 60 mm większy, a z tyłu o 85 mm. Przednie błotniki zostały poszerzone o 20 mm, a tylne o 30 mm. Aby poprawić chłodzenie oraz aerodynamikę samochodu, GR Corolla otrzymała wloty powietrza w przednim zderzaku oraz w błotnikach i na masce. Wszystkie te modyfikacje te wpływają nie tylko na prowadzenie, ale także na bardzo agresywną prezencję.

Auto otrzymało też wzmocnienia konstrukcji z tyłu między nadkolami, pod podłogą i przed zbiornikiem paliwa. Podobnie jak w przypadku GR Yarisa, dach został wykonany z kompozytów z włóknem węglowym formowanych w procesie SMC (sheet molding compound).

Napęd przejęty z GR Yarisa

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, Toyota zastosowała w GR Corolli ten sam układ napędowy, który trafił do GR Yarisa. Oznacza to 3-cylindrową jednostkę 1,6 l, którą wzmocniono do 304 KM oraz 370 Nm (producent nie podał niestety osiągów). Zestawiona jest z sześciobiegową skrzynią manualną. Uwagę zwraca układ wydechowy z trzema końcówkami, ale jak zaznacza producent, tłumik z zaworem i potrójnym wydechem zmniejsza zarówno ciśnienie w wydechu, jak i poziom hałasu. Coś nam mówi, że osoby decydujące się na GR Corollę wolałyby raczej zwiększenie poziomu "hałasu".

Stały napęd na cztery koła również przejęto z GR Yarisa. Kierowca na możliwość zmiany rozdziału mocy w proporcjach 60:40, 50:50 oraz 30:70. Ponadto dostępne są klasyczne tryby jazdy, wpływające na reakcję na gaz czy też siłę wspomagania kierownicy.

Usportowiona GR Corolla otrzymała wahacze z tulejami kulkowymi oraz zoptymalizowane sprężyny, amortyzatory i geometrię kół. Sportowe hamulce tarczowe z przeciwstawnymi zaciskami mają cechować się wysoką sprawnością.

Toyota GR Corolla - rzut oka na wnętrze

W przeciwieństwie do GR Yarisa, GR Corolla pozostała względnie praktycznym samochodem. Nadal ma pięcioro drzwi, a jej dach nie opada, dzięki czemu z tyłu nadal mogą zasiąść dorosłe osoby. Z przodu pojawiły się sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, pokryte skórą i zamszem. Zmienił się też zestaw wskaźników - opracowany specjalnie dla modeli GR wyświetlacz poprawia widoczność wskaźników podczas sportowej jazdy.

Rozpoczęcie sprzedaży Toyoty Corolli GR

Corolla GR najpierw trafi do sprzedaży na rynku japońskim - będzie to w drugiej połowie 2022 roku. Później sukcesywnie zacznie pojawiać się na kolejnych rynkach, ale nie trafi niestety do Europy. Producent nie podaje powodu takiej decyzji, ale łatwo się ich domyślić - normy emisji spalin. Wielka szkoda, bo biorąc pod uwagę zainteresowanie GR Yarisem, również po GR Corollę ustawiałyby się u nas długie kolejki.

