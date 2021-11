Reklama

Toyota GR 86 - cena na amerykańskim rynku

Toyota GR 86 2022 jest obecnie jednym z najbardziej ekscytujących samochodów sportowych, z nowym, mocniejszym, czterocylindrowym silnikiem o pojemności 2,4 litra. Toyota właśnie ujawniła ceny drugiej generacji modelu 86 w USA, które na pewno zaskoczyły niejednego fana sportowych samochodów. Podstawowa cena nowego auta wynosi na amerykańskim rynku 27 700 dolarów - dokładnie tyle co jego poprzednika, modelu GT86. Amerykańska prasa szybko zauważyła, że jest to o 295 dolarów mniej niż kosztuje jego bliźniak Subaru BRZ.



Toyota GR 86 - dwie wersje wyposażenia

Coupe GR 86 pojawi się w salonach Toyoty w USA w grudniu i będzie dostępne w dwóch wersjach: GR 86 i GR 86 Premium.

Wyższa wersja GR 86 Premium otrzymuje w standardzie 18-calowe, 10-ramienne czarne felgi aluminiowe z oponami Michelin Pilot Sport 4® oraz duży spojler z tyłu. We wnętrzu przednie fotele z czarno-srebrną, perforowaną tapicerką UltraSuede ze skórzanymi bokami mają regulację w sześciu kierunkach oraz dwustopniowe podgrzewanie. Czarno-srebrne akcenty pojawiają się na skórzanej kierownicy, lewarku zmiany biegów i hamulcu ręcznym. Nowy system multimedialny z 8-calowym ekranem dotykowym i ośmioma głośnikami dostarcza kierowcy nowoczesne usługi oparte na łączności internetowej.

Zespół Toyota Gazoo Racing wstawił do nowego GR 86 większy silnik, którego moc jest większa w porównaniu do poprzednika o prawie 18%, a moment obrotowy o 11%. Wolnossący, czterocylindrowy silnik o pojemności 2,4 litra ma - przynajmniej na amerykańskim rynku - 231 KM mocy i 249 Nm momentu obrotowego. Przy czym maksymalny moment obrotowy pojawia się przy znacznie niższych obrotach, czyli 3700 obr./min. zamiast między 6400 a 6600 obr./min. Nowe auto z 6-biegową manualną skrzynią biegów przyspiesza od 0 do 60 mil na godzinę w 6,1 s zamiast 7,0 s, a ze skrzynią automatyczną w 6,6 s zamiast 8,0 s.



Wzmocniona konstrukcja i sportowe podwozie

Konstrukcja i podwozie GR 86 zostały wzmocnione względem poprzedniego modelu, a środek ciężkości obniżony. Auto zostało też odchudzone - z manualną skrzynią waży tylko 1275 kg i jest teraz jednym z najlżejszych samochodów sportowych na rynku. Rozkład masy przód: tył jest niemal idealny i wynosi 53:47. Nadwozie auta, w tym wloty powietrza za przednimi kołami, kształt progów i tylnego spojlera poddano wymagającym próbom w tunelu aerodynamicznym, by dodatkowo poprawić właściwości jezdne.

Zawieszenie zostało dostrojone pod kątem sportowej jazdy. Z przodu pracuje udoskonalone zawieszenie z kolumnami MacPhersona i nowymi sprężynami. Wielowahaczowe zawieszenie z tyłu otrzymało mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu Torsen. Obie wersje GR 86 otrzymują wspomagane 11,6-calowe hamulce tarczowe z przodu i 11,4-calowe wentylowane tarcze z tyłu.



Samochód dla kierowców wyczynowych

Kierowcy, którzy kupią nową Toyotę GR 86 na amerykańskim rynku, otrzymają w cenie roczne członkostwo w National Auto Sport Association (NASA). Wiąże się to z wieloma różnymi bonusami, w tym z darmowym udziałem w High Performance Driving Event oraz zniżkami na udział w innych imprezach firmowanych przez NASA.



Akcesoria Toyota Gazoo Racing

Na tych, którzy chcą jeszcze więcej od swojego GR 86, w amerykańskich salonach marki czeka zupełnie nowa linia akcesoriów Toyota Gazoo Racing. Na ich liście znajduje się podwójny wydech typu cat-back z rurami ze stali nierdzewnej, czarnymi chromowanymi końcówkami i wytłoczonym logo GR. Dostępne są również rozpórki i stabilizatory GR, zestaw szybkiej zmiany biegów GR oraz zestaw do wlotu zimnego powietrza GR Performance z wydajnym filtrem powietrza. Do auta dokupić można także przednie klocki hamulcowe GR oraz czarne 18-calowe lub brązowe 17-calowe kute felgi aluminiowe GR. Karoserię można ozdobić m.in. winylowymi grafikami GR.

Toyota GR 86 to trzeci sportowy model firmowany przez Toyota Gazoo Racing. Data premiery auta na europejskim rynku nie jest jeszcze znana. Obecnie w europejskich salonach można jeszcze składać zamówienia na sportowego hatchbacka Toyota GR Yaris, który będzie produkowany do końca 2022 roku.



