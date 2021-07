Toyota Aqua - nowa generacja małego Priusa zasili urządzenia domowe

Samochód jako zapasowe źródło prądu

O tym, że samochody elektryczne, wodorowe i hybrydy plug-in mają potencjał, by służyć jako źródło zasilania w razie przerw w dostawach prądu, wiemy od dawna. Tym razem jednak Japończycy otrzymują klasyczną, pełną hybrydę z tą funkcją. Gniazdko 100 V o mocy 1500 W jest w standardzie we wszystkich wersjach wyposażenia modelu Aqua. Dzięki temu, jak w domu zabraknie prądu, to urządzenia elektryczne takie jak czajnik czy lampę można podłączyć do samochodu. W Japonii, w której trzęsienia ziemi nie są rzadkością, bardzo zwraca się uwagę na takie rozwiązania.

Innym ciekawym rozwiązaniem są obracane przednie fotele, które można skierować bardziej w stronę wyjścia z samochodu. Usprawnia to wsiadanie i wysiadanie z tego niewielkiego auta oraz montaż fotelika dziecięcego. Auto otrzymało także Comfort Pedal, czyli rozwiązanie, które jeszcze bardziej ułatwia prowadzenie auta, choć dzięki automatycznej przekładni i komputerowemu sterowaniu pracą układu hybrydowego jest ono i tak bardzo proste. Comfort Pedal sprawia, że po zdjęciu stopy z pedału przyspieszenia samochód zaczyna zdecydowanie zwalniać, skutecznie odzyskując energię. Dzięki temu podczas jazdy można prawie nie używać pedału hamulca.

Nowa Toyota Aqua otrzymuje bogate wyposażenie w multimedia i systemy bezpieczeństwa. Istotną nowością jest kolejna generacja automatycznego systemu parkowania, która nie wymaga już używania pedału gazu i hamulca. Wystarczy wcisnąć guzik i samochód zaparkuje całkowicie samodzielnie.

Mocniejszy układ hybrydowy i napęd na 4 koła

Nowa Aqua ma nowy, mocniejszy napęd hybrydowy, oparty na silniku Dynamic Force Engine o pojemności 1,5 litra, który jednocześnie jest o 20 procent oszczędniejszy od poprzedniej, pierwszej generacji. Auto otrzymało dwa razy mocniejszą baterię niklowo-wodorkową, która umożliwia częstszą jazdę na samym silniku elektrycznym, bez zużycia paliwa. Dzięki temu Aqua może przejechać średnio 35,8 km na litrze benzyny, co przelicza się na zużycie 2,79 l/100 km.

Nowa Aqua - podobnie ja SUV Yaris Cross - jest oferowana zarówno z napędem na przód, jak i na wszystkie koła. Napęd AWD-i opiera się na współpracy układu hybrydowego napędzającego przednią oś z dodatkowym silnikiem elektrycznym napędzającym tylne koła. Układ AWD-i działa elastycznie, dostosowując się do warunków. Podczas ruszania moment obrotowy jest rozdzielony w proporcji 80:20 między przednie i tylne koła, na podjeździe pod wzniesienie odpowiednia ilość siły napędowej jest przekazywana na tył (maksymalnie do proporcji 40:60 między przodem i tyłem), natomiast przy prędkości powyżej 70 km napędzane są tylko przednie koła.

Produkcja i sprzedaż

Toyota Aqua jest produkowana w prefekturze Iwate w Japonii. Pierwsza generacja weszła na rynek w grudniu 2011 roku i do tej pory jej sprzedaż osiągnęła poziom 1,87 mln egzemplarzy. Dla nowej generacji Toyota przewiduje miesięczną sprzedaż na poziomie 9 800 aut, a w ciągu zaledwie kilku dni, od czwartku do poniedziałku zebrała 15 000 zamówień.