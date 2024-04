Toyota 4Runner ma już 40 lat. Czy nowa wersja kultowej terenówki trafi do Polski?

Spis treści: 01 Toyota 4Runner szóstej generacji. Wygląd

02 Nowa Toyota 4Runner. 14-calowy ekran i szereg systemów bezpieczeństwa

03 Jaki napęd w nowej Toyocie 4Runner?

04 Toyota 4Runner w dziewięciu wersjach wyposażenia

Toyota 4Runner szóstej generacji. Wygląd

Toyota 4Runner to terenowy model, który oferowany jest już od 40 lat. Samochód nie jest dostępny w Europie (musimy zadowolić się Land Cruiserem). Cieszy się natomiast sporą popularnością za oceanem - w Ameryce Północnej. Japoński producent zaprezentował właśnie kolejne, szóste wcielenie auta. Auto zwraca na siebie uwagę m.in. żywcem zabranymi z modelu Tacoma reflektorami, które dodają 4Runnerowi i agresywnego wyglądu. Nie zabrakło również "TOYOTA" na osłonie chłodnicy.

Nowa Toyota 4Runner. 14-calowy ekran i szereg systemów bezpieczeństwa

Wewnątrz, przed kierowcą znajdziemy 7-calowy ekran wskaźników. W wyższych wersjach wyposażeniowych będzie 12,3-calowy wyświetlacz. Do obsługi multimediów służy 8-calowy lub 14-calowy (w zależności od wersji) ekran systemu multimediów. Auto możemy połączyć z telefonem bezprzewodowo, za pomocą Apple CarPlay i Android Auto. Nie zabrakło oczywiście również portów USB typu C. W standardzie samochód wyposażony jest w szereg systemów bezpieczeństwa, w tym m.in.: system zapobiegania kolizjom z funkcją wykrywania pieszych, asystenta znaków drogowych czy asystenta pasa ruchu.

Zdjęcie W zależności od wersji wyposażeniowej Toyota 4Runner wyposażona będzie w 8- lub 14-calowy ekran multimediów. / materiały prasowe

Jaki napęd w nowej Toyocie 4Runner?

Zdecydowanie ważniejsze są jednak inne kwestie w tym aucie. Toyota 4Runner zbudowana została na tej samej platformie japońskiego producenta (TNGA-F) co Land Cruiser, Sequoia, Tundra czy Tacoma. Oznacza to więc, że mamy do czynienia z konstrukcją na ramie. Japoński producent chwali się m.in. systemem odłączania drążka stabilizatora. Kierowca może zmieniać ustawienia za pomocą przełącznika na desce rozdzielczej. Kąt natarcia w nowej generacji 4Runnera wynosi 32 stopni, a kąt zejścia 24 stopnie.

Zdjęcie Toyota 4Runner dostępna będzie w dwóch wersjach napędowych. W obu bazą będzie silnik benzynowy o pojemności 2,4 litra.

W 4Runnerze znajdziemy dwa układy napędowe. W obu bazą jest czterocylindrowy turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 2,4 litra. W pierwszym wariancie generuje one 278 KM i 430 Nm momentu obrotowego. Klienci będą mogli zdecydować się również na odmianę hybrydową. Silnik benzynowy jest wówczas wspierany przez 48-konną instalację elektryczną z akumulatorem o pojemności 1,87 kWh. W tej odmianie auto generuje 326 KM i 630 Nm. W hybrydowej specyfikacji 4Runner może holować przyczepę o masie 6 tys. funtów, czyli, w przeliczeniu, ponad 2,7 tony. 4Runner dostępny jest z napędem na tylną oś, dołączanym napędem na przód oraz stałym napędem na cztery koła.

Toyota 4Runner w dziewięciu wersjach wyposażenia

Jeśli zaś chodzi o wersje wyposażenia, klienci będą mieli bardzo duży wybór. 4Runner oferowany będzie w aż dziewięciu odmianach: SR5, TRD Sport, TRD Sport Premium, TRD Off Road, TRD Off Road Premium, Limited, Platinum, TRD Pro i Trailhunter. Toyota chwali się, że przy konstruowaniu topowej, najbardziej terenowej wersji współpracowała z wieloma producentami akcesoriów offroadowych. W odmianie Trailhunter będzie można znaleźć m.in. 2,5-calowe amortyzatory z zewnętrznymi zbiornikami na olej, specjalnie zaprojektowany bagażnik dachowy, 33-calowe koła czy dolot powietrza w słupku A (dla wersji hybrydowej).

Zdjęcie Dolot powietrza w odmianie Trailhunter dostępny będzie tylko w przypadku wersji hybrydowej. / materiały prasowe

Toyota 4Runner szóstej generacji produkowana będzie w fabryce Toyoty w Tahara w Japonii. Producent zapowiada, że w Stanach Zjednoczonych pierwsze egzemplarze pojawią się jesienią 2024 roku.

Zdjęcie Toyota 4Runner będzie oferowana z napędem na tylną oś, dołączanym napędem na cztery koła oraz stałym napędem na cztery koła. / materiały prasowe

Zdjęcie Hybrydowa wersja będzie oferować 326 KM i 630 Nm momentu obrotowego. / materiały prasowe

Zdjęcie Toyota 4Runner dostępna będzie w aż dziewięciu wersjach wyposażenia. / materiały prasowe