Nowa Toyota Land Cruiser. Takich rozwiązań w tym modelu jeszcze nie było

Spis treści: 01 Nowa Toyota Land Cruiser wyglądem nawiązuje do tradycji

02 Wewnątrz Toyoty Land Cruiser cyfrowe zegary i fizyczne przełączniki

03 Jaki silnik w nowej Toyocie Land Cruiser?

04 Toyota Land Curiser została zbudowana na ramie

05 Nowe systemy w Toyocie Land Cruiser. Tego jeszcze nie było

06 Ile kosztuje nowa Toyota Land Cruiser?

Nowa Toyota Land Cruiser wyglądem nawiązuje do tradycji

Toyota Land Cruiser 250 to najnowsza generacja modelu, który oferowany jest od przeszło 70 lat. Do swojej długiej obecności na rynku japońska marka nawiązuje właśnie w stylistyce nowego wcielenia. Nadwozie zostało zaprojektowane zgodnie z hasłem "Powrót do korzeni". Inspirację poprzednikami najłatwiej dostrzec z przodu. Zdaniem japońskiego producenta "mocna i wyrazista stylistyka nawiązuje do niezawodności" modelu.

Wewnątrz Toyoty Land Cruiser cyfrowe zegary i fizyczne przełączniki

W kabinie Land Cruisera znajdziemy masywną kierownicę oraz 7-calowy, kolorowy zestaw wskaźników lub ekran o przekątnej 12,3 cala (w zależności od wersji). Do obsługi multimediów służyć może ekran o przekątnej 9 lub 12,3 cala. W odmianie z większym ekranem samochód wyposażony jest w nawigację opartą na chmurze, korzystającą z aktualnych informacji o ruchu drogowym i inteligentnego asystenta głosowego, którego można wywołać komendą "Hej Toyota". Na szczęście w aucie nie brakuje również fizycznych przełączników.

Zdjęcie Wewnątrz nowej Toyoty Land Cruiser nie brakuje fizycznych przełączników.

Jaki silnik w nowej Toyocie Land Cruiser?

Za wprawianie w ruch nowej Toyoty Land Cruiser odpowiada czterocylindrowy turbodoładowany silnik Diesla o pojemności 2,8 litra generujący 204 KM i 500 Nm. Jednostka współpracuje z ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów. Samochód oferuje stały napęd na cztery koła. Nowa Toyota Land Cruiser może holować przyczepę o masie do 3,5 tony.

Zdjęcie Toyota Land Cruiser oferuje stały napęd na cztery koła. W ruch auto wprawia turbodoładowany silnik Diesla o pojemności 2,8 l.

Toyota Land Curiser została zbudowana na ramie

Nowy Land Cruiser jest klasyczną konstrukcją na ramie. Samochód ma jednak charakteryzować się większą sztywnością i wytrzymałością w porównaniu z poprzednią generacją.

Inżynierowie ponadto dopracowali konstrukcję wału napędowego m.in. pod kątem trwałości. Zajęli się oni również modyfikacją centralnego mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu. Toyota chwali się, że został on "zoptymalizowany pod kątem osiągów i wpływu na zużycie paliwa".

W zawieszeniu z przodu zastosowano nowy, niezależny układ podwójnych wahaczy ze zwiększonym skokiem. Z tyłu natomiast zastosowano lżejsze, a jednocześnie sztywniejsze elementy, które mają zapewniać płynną i liniową charakterystykę pracy zawieszenia. Tu również zwiększono skok, co ma zapobiec odrywaniu się tylnych kół od nawierzchni.

Nowe systemy w Toyocie Land Cruiser. Tego jeszcze nie było

Toyota chwali się, że samochód wyposażony został w szereg nowoczesnych systemów, które mają ułatwić jazdę w terenie. Nowy Land Cruiser jest pierwszym autem marki, w której zastosowano system rozłączania przedniego stabilizatora. Za pomocą przełącznika na konsoli środkowej kierowca może rozłączyć przedni stabilizator i tym samym zwiększyć skok zawieszenia. Przyda się w czasie jazdy po nierównościach.

Nowy Land Cruiser jest również pierwszą generacją, w której pojawiło się elektryczne wspomaganie kierownicy. Nowe rozwiązanie nie tylko ułatwia manewrowanie autem, ale pozwala również na wprowadzenie nowych systemów bezpieczeństwa (np. asystenta pasa ruchu).

Zdjęcie W systemie Multi-Terrain Select znalazł się teraz tryb Auto. Dzięki niemu samochód automatycznie dostosuje się do warunków terenu.

Samochód wyposażony jest również w system Multi-Terrain Select, który dostosowuje pracę układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego do różnych typów nawierzchni w terenie. Nowością jest tutaj tryb Auto, dzięki któremu model automatycznie dostosuje się do warunków, a kierowca nie będzie musiał zmieniać ustawień. Ponadto w aucie znajdziemy system kamer 360 stopni, dzięki czemu będziemy mieli doskonałe rozeznanie, co dzieje się wokół pojazdu. Mało tego, wykorzystując system Multi-Terrain Monitor, kamery wyświetlają również obraz pod samochodem.

Kierowca może także liczyć na pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-MATE. W samochodzie znajdziemy m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem zapobiegającym kolizjom na skrzyżowaniach. Land Cruiser wyposażony jest także w układ Proactive Driving Assist, który zapewnia ochronę przy niskich prędkościach, wykrywając zaparkowane samochody i pieszych oraz wspomaga zwalnianie np. w czasie zbliżania się do poprzedzającego pojazdu.

Ile kosztuje nowa Toyota Land Cruiser?

Ceny nowej Toyoty Land Cruiser w Polsce startują od 319 900 zł. O sporym zainteresowaniu tym modelem najlepiej świadczy fakt, że w ciągu pierwszej godziny od rozpoczęcia rezerwacji (9 lutego) polscy klienci zarezerwowali 462 egzemplarze auta (tyle Land Cruiserów sprzedało się przez cały poprzedni rok). Łącznie w ciągu pierwszych sześciu dni japońska marka zebrała rezerwacje na 702 auta, z czego 120 egzemplarzy stanowiła specjalna odmiana First Edition (wszystkie sztuki przeznaczone na polski rynek). Japońska marka zapowiedziała wówczas, że pod koniec lutego otworzy możliwość składania zamówień na auto bez rezerwacji. Nie licząc wspomnianej odmiany, cennik Land Cruisera prezentuje się następująco:

Toyota Land Cruiser 250. Ceny Prado 319 900 zł Prestige 342 900 zł Invincible 373 900 zł Executive 409 900 zł