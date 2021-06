Tak wygląda nowa Toyota Tundra

Japoński producent postanowił przedpremierowo podzielić się wyglądem nowej generacji swojego pick-upa, ale większość rzeczy pozostaje zagadką.

Zdjęcie Toyota Tundra /

Reklama

Premiery Toyota Land Cruiser 300 - zupełnie nowa generacja

Toyota zdecydowała się pokazać nową Tundrę po tym jak jej zdjęcia zaczęły krążyć po sieci, chociaż do oficjalnej premiery zostało jeszcze trochę czasu. Niestety ujęcie przodu oraz lewego boku musi nam póki co wystarczyć, ponieważ Japończycy nie zdradzili ani wyglądu pozostałych części auta, ani żadnych szczegółów na jego temat.

Reklama

Nowa Tundra z pewnością będzie wyróżniała się na ulicy za sprawą swojego ogromnego, czarnego grilla, zajmującego większą część przedniego pasa. Prawdopodobnie jego wygląd będzie zależał od zamówionej wersji (i będzie na przykład wariant chromowany lub dodatkowymi elementami w kolorze nadwozia). Charakterystyczne są też światła do jazdy dziennej, a gdyby ktoś potrzebował więcej wskazówek, by rozpoznać auto w ciemnościach, to nad napisem TOYOTA umieszczono trzy dodatkowe światełka, a dwa kolejne znajdują się w dolnej części zderzaka.



Toyota zapowiedziała już wcześniej, że kolejna generacja Tundry otrzyma mocniejszy silnik od poprzednika. Jednocześnie mówi się, że producent zrezygnuje z dotychczas stosowanego wolnossącego V8 5,7 l o mocy 386 KM, na rzecz mniejszej jednostki. Wydaje się to bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę gamę nowego Land Cruisera 300. Otrzymał on jednostkę V6 3,5 l z doładowaniem, która generuje 415 KM, więc bardzo możliwe, że trafi ona także do Tundry.



Nowa generacja japońskiego pick-upa trafi do sprzedaży w czwartym kwartale 2021 roku. Nie znamy daty pełnej oficjalnej premiery, ale z racji na przecieki, można spodziewać się, że zostanie ona przyspieszona i odbędzie się już niedługo.

***