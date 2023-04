Subaru BRZ trafia do polskich salonów. Warto się jednak pospieszyć

Testy Toyota GR86 - ostatnie tchnienie prawdziwej motoryzacji?

Chociaż nowa generacja Subaru BRZ weszła do sprzedaży w drugiej połowie 2021 roku, auto nigdy nie zadebiutowało w Europie. Klientom ze starego kontynentu, chętnym na klasyczne japońskie coupe pozostało zainteresować się bliźniaczym modelem ze znaczkiem Toyoty. Ten trafił niestety na nasz rynek w limitowanej liczbie egzemplarzy i obecnie jego zakup graniczy już niemal z cudem.

Na szczęście nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Polski importer Subaru poinformował właśnie, że model BRZ pojawi się jednak na rynku europejskim. Samochód ma trafić do salonów - także polskich - już w maju. Oczywiście by nie było zbyt kolorowo - także w jego przypadku, liczba dostępnych egzemplarzy będzie ograniczona.

Subaru BRZ - stara, dobra szkoła motoryzacji

Tylnonapędowy Subaru BRZ z silnikiem benzynowy w układzie bokser 2.4i o mocy 234KM występuje w dwóch wersjach: Sport, z manualną skrzynią biegów oraz Sport ES z automatyczną skrzynią biegów. W obu przypadkach jednostka generuje 250 Nm maksymalnego momentu obrotowego i pozwala się rozpędzić od 0 do 100 km w mniej niż 7 sekund.

Model jest jedynie 30 mm dłuższy od poprzednika, co wciąż czyni z niego jedno z najbardziej zwartych coupe na rynku. W wyposażeniu standardowym znajdziemy m.in. 18-calowe felgi aluminiowe, układ wydechowy z dwiema końcówkami oraz sportowe fotele przednie z czerwonymi przeszyciami. Model będzie dostępny w pięciu bazowych kolorach - niebieskim, białym, grafitowym, czerwonym i czarnym.

Subaru BRZ - cennik oraz dostępność

Wstępny arkusz cenowy na stronie producenta pokazuje, że cena na rynku europejskim w przypadku wariantu ze skrzynią manualną rozpocznie kwota 42 900 euro. Za wersję ze sportowym automatem klienci zapłacą 45 900 euro. W przeliczeniu na złotówki to kolejno 198 210 zł oraz 212 071 zł.

Każdy klient, który zakupi Subaru BRZ w pakiecie otrzyma możliwość bezpłatnego uczestnictwa w dedykowanym szkoleniu doskonalenia techniki jazdy realizowanym przez Szkołę Jazdy Subaru.

