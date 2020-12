Skoda Octavia iV oraz Scout wkrótce w salonach

Skoda wprowadza na rynek dwie nowe wersje Octavii: hybrydę plug-in iV i uterenowionego Scouta.

Zdjęcie Skoda Octavia iV /

Skoda Octavia to bestseller na polskim rynku. Model zajmuje 1. miejsce na liście sprzedaży aut osobowych w Polsce w okresie od stycznia do października 2020 roku. Teraz czeski producent poszerza ofertę o kolejne wersje.

Skoda Octavia iV z napędem hybrydowym typu plug-in wyposażona jest nie tylko w akumulator rozruchowy 12 V, umieszczony w bagażniku, ale również w wysokonapięciowe akumulatory litowo-jonowe o pojemności 37 Ah (13 kWh). Dzięki temu auto może przejechać nawet do 60 km (WLTP), wykorzystując wyłącznie energię elektryczną. W praktyce oznacza to np.: codzienne dojazdy do i z pracy bez konieczności tankowania, ale pod warunkiem codziennego ładowania.



Model dysponuje łączną mocą 150 kW (204 KM) oraz maksymalnym momentem obrotowym układu 350 Nm. Wyposażony jest też w sześciobiegową skrzynię DSG obsługiwaną elektronicznie w technologii shift-by-wire. Ładować można wykorzystując standardowe gniazdko elektryczne 230 V lub ładowarkę ścienną o mocy do 11 kW. Ponadto akumulatory ładują się także podczas jazdy i hamowania odzyskując energię w procesie rekuperacji.

Zdjęcie Skoda Octavia iV /

Octavia iV występuje w dwóch rodzajach nadwozia, Liftback oraz Combi w wersji wyposażenia Ambition i Style, a także w usportowionej wersji RS iV, która dysponuje mocą 245 KM. Ceny startują z poziomu 138 900 zł.



Druga nowość to Octavia Scout. Samochód występuje wyłącznie jako kombi i jest nieco dłuższy i szerszy od podstawowej wersji. Dodatkowo ma o ok. 15 mm większy prześwit.

Zdjęcie Skoda Octavia Scout /

Po raz pierwszy w historii modelu w wersji Scout pojawia się najsilniejsza jednostka napędowa: silnik 2.0 TDI Evo o mocy 147 kW (200 KM), momencie obrotowym 400 Nm oraz napędzie 4x4. Dzięki temu samochód może ciągnąć za sobą przyczepę o masie sięgającej nawet 2000 kg. Takie auto kosztuje od 160 100 zł.



Ponadto Scout dostępny jest z silnikiem benzynowym 1,5 TSI o mocy 110 kW (150 KM) z manualną 6-biegową skrzynią oraz napędem na przednią oś, która kosztuje od 119 250 zł.

Zdjęcie Skoda Octavia Scout /



Nieco później gama silnikowa Octavii Scout zostanie rozszerzona o jednostkę benzynową 2.0 TSI o mocy 140 kW (190 KM) oraz wysokoprężną 2.0 TDI o mocy 110 kW (150 KM). Poza 1.5 TSI wszystkie jednostki dostępne będą z napędem na obie osie i z 7-biegową skrzynią automatyczną DSG.



Zarówno Octavia iV, jak i Scout oferują bardzo bogate wyposażenie w standardzie. Należą do niego m.in.: automatyczna dwustrefowa klimatyzacja Climatronic, kamera cofania lub system LIGHT AND RAIN ASSIST. Przy wyborze wersji Style auta posiadają w standardzie dodatkowo czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu wraz z systemem MANOEUVRE ASSIST, reflektory główne w technologii LED Top Matrix, bezkluczykowy system obsługi samochodu KESSY FULL czy podgrzewane fotele przednie. Model SCOUT otrzymuje w standardzie wszystkie wymienione wcześniej elementy a dodatkowo m.in.: system nawigacji COLUMBUS, aktywny tempomat ADAPTIVE CRUISE CONTROL czy centralną poduszkę powietrzną.

