Skoda Kodiaq po zmianach z antypandemicznymi obowiązkami

Zdjęcie /INTERIA.PL Zdjęcie /INTERIA.PL

Lista modyfikacji jest dość długa, choć one same w sumie drobne, w znacznej części kosmetyczne. Mimo to czeski producent zdecydował się na zorganizowanie dla dziennikarzy międzynarodowej prezentacji swojego poddanego liftingowi flagowego SUV-a.



Z jazdami testowymi. Podróż do Francji, via Amsterdam, z lądowaniem na szwajcarskim lotnisku w Genewie, łączyły się z antypandemicznymi obowiązkami, a więc testem na Covid-19, wypełnianiem stosownych formularzy itp. Ale było warto warto.



Szczególnie interesujące są jazdy Kodiaqiem w wersji RS, który otrzymał nowy silnik - zamiast, jak dotychczas, dieslem, samochód ów jest od teraz napędzany benzyniakiem o mocy 245 KM.

Relacja niebawem.