Skoda Fabia na pierwszych szkicach

​Skoda przedstawiała pierwsze szkice prezentujące Fabię czwartej generacji. Przy okazji ujawniono kilka informacji na temat tego pojazdu.

Nowa Skoda Fabia będzie zbudowana na nowej płycie podłogowej MQB-A0, tej samej, na której budowana jest np. Skoda Scala, Volkswagen Polo czy Seat Ibiza. Nowa generacja będzie o 111 mm dłuższa (czyli będzie miała 410,8 cm długości) i 48 mm szersza (200,6 cm) niż obecna Fabia, będzie miała również o 50 litrów większy bagażnik (380 litrów).

Stylizacyjnie auto nawiązuje do innych nowych modeli. W oczy rzuca się duża osłona chłodnicy, która ma mieć chromowaną ramkę i czarne żebra. Producent podkreśla dopracowanie aerodynamiki. Np. w dolnym wlocie powietrza w zderzaku znajdą się regulowane żaluzje.



Skoda Fabia to dla czeskiego producenta bardzo ważny model. Pierwsza generacja tego pojazdu debiutowała w 2000 roku i do zakończenia produkcji powstało 1,79 mln egzemplarzy. Druga generacja, która została zaprezentowana na salonie genewskim w 2007 roku, powtórzyła sukces, znajdują 1,7 mln nabywców. Od 2014 roku w produkcji jest trzecia generacja, która do dziś sprzedała się w liczbie 1,2 mln egzemplarzy.

Skoda Fabia IV oficjalnie zostanie zaprezentowana w maju.

