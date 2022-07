Renault Trafic SpaceNomad - kompaktowy kamper

Spis treści: 01 Trafic SpaceNomad - mały, ale wszechstronny

02 Trafic SpeceNomad - kawalerka na kołach

03 Kompaktowy kamper dla wybranych

Renault Trafic SpaceNomad, oparty na Trafficu po liftingu, został zaprezentowany w listopadzie 2020 roku. Początkowo pojazd oferowany był jedynie w Szwajcarii. Ponieważ spotkał się z dużym zainteresowaniem, Francuzi zdecydowali o wprowadzeniu go na kolejne rynki.

Trafic SpaceNomad - mały, ale wszechstronny

W efekcie Renault Trafic SpaceNomad będzie można kupić nie tylko w Szwajcarii, ale także w Niemczech, Austrii, Francji, Belgii i Danii. Czy Traffic SpaceNomad będzie dostępny w innych krajach? Tego na razie nie wiadomo.

Renault Trafic SpaceNomad 1 / 4 Renault Trafic SpaceNomad Źródło: materiały prasowe udostępnij

Kamper-van od Renault dostępny jest z homologacją na 4 lub 5 miejsc do jazdy. Do napędu służy 2-litrowy diesel o mocy 110, 150 lub 170 KM. Jest on zestawiony standardowo z manualną, 6-biegową skrzynią, jednak za dopłatą, w dwóch mocniejszych wariantach, można zażyczyć sobie 6-biegową skrzynię dwusprzęgłową EDC.

Dużą zaletą Trafica są jego kompaktowe wymiary. Wóz ma 199 cm wysokości, dzięki czemu zmieści się w większości garaży podziemnych. Dostępny jest w dwóch wersjach rozstawu osi, co przekłada się na długość całkowitą 5,08 lub 5,48 m.

Trafic SpeceNomad - kawalerka na kołach

Za zabudowę części kempingowej odpowiadała znana z produkcji dużych kamperów francuska firma Pilote. Prace nad koncepcją zagospodarowania przestrzeni trwały prawie dwa lata, ale udało się opracować rozwiązania, dzięki którym konwersja vana na kampera trwa 9 dni. Na pokładzie znajdziemy dwupalnikową kuchenkę gazową, zlewozmywak oraz lodówkę o pojemności 49 litrów i aż 12 lampek LED.

Kamper-van oczywiście wyposażony jest w zbiorniki na wodę czystą i ścieki. Z tyłu pojazdu znajduje się przyłącze do zewnętrznego prysznica. Przestrzenie do spania są dwie. Pierwsza powstaje z rozłożenia kanapy i ma wymiary 130 x 185 cm. Druga znajduje się pod podnoszonym dachem i ma wymiary 120 x 200 cm. To oznacza, że w aucie prześpią się maksymalnie cztery osoby.

Podnoszony dach kryje ciekawe rozwiązanie. Został tak skonstruowany, żeby nie powodował dużych oporów powietrza i nie zwiększał wysokości auta, a mimo to udało się na jego powierzchni zamontować panel fotowoltaiczny. Dzięki niemu pokładowy akumulator, przy standardowym użytkowaniu na postoju będzie działał nie 48, a 72 godziny.

Kompaktowy kamper dla wybranych

Wspomniane wyżej wyposażenie, podobnie jak markiza o wymiarach 2,2 x 2,35 m, nie wymagają dopłaty i montowane są w każdym egzemplarzu Trafica SpaceNomad.

A jak kształtują się ceny? W Szwajcarii samochód kosztuje od 59 900 franków za krótszy model z najsłabszym silnikiem do 70 300 franków za najmocniejszą wersję przedłużoną.

***