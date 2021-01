Renault Kiger. Nowy niewielki crossover

​Renault zaprezentowało kolejnego w swojej gamie crossovera. Niewielki model o nazwie Kiger sprzedawany będzie w Indiach.

Zdjęcie Renault Kiger / Prototypy Renault Kiger, czyli zapowiedź nowego miejskiego crossovera

Auto - co nie jest zaskoczeniem - zostało oparte na pokazanym w listopadzie ubiegłego roku prototypie o nazwie Kiger Concept. Wersja produkcyjna jest mocno zbliżona wyglądem do tego pojazdu.

Samochód został zbudowany na modułowej platformie CMF-A sojuszu Renault-Nissan-Mitsubishi. Na tej płycie podłogowej oparto już m.in. elektryczną Dacię Spring, czy niedostępne w Europie modele Renault jak Kwid i Triber.



Renault Kiger ma 3,99 m długości i nie jest to przypadek - w Indiach samochody krótsze niż 4 metry są obłożone mniejszym podatkiem. Rozstaw osi to 2,5 m. Pojemność bagażnika wynosi 405 litrów, ale po złożeniu tylnych siedzeń objętość przestrzeni bagażowej rośnie do 897 litrów.

Wnętrze wygląda nowocześnie. Na konsoli środkowej umieszczono 8-calowy ekran systemu infotainment, natomiast ekran cyfrowych zegarów ma 7 cali. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. sześć poduszek powietrznych, co w Indiach nie jest wcale rzeczą oczywistą.

Oferta silników Renault Kiger ogranicza się do trzycylindrowej jednostki 1.0. W wersji turbodoładowanej generuje ona 100 KM i 160 Nm (w tej wersji znamy ją m.in. z Clio i Captura), natomiast w odmianie wolnossącej - 72 KM i 96 KM. Wersja mocniejsza może współpracować z manualną skrzynią pięciobiegową lub przekładnią bezstopniową CVT, natomiast słabsza - z przekładnią manualną lub zrobotyzowaną AMT.

Co ciekawe, Renault twierdzi, że Kiger nie będzie sprzedawany wyłącznie w Indiach. Na razie jednak brak informacji czy samochód trafi również do Europy.