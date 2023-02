Ram 1500 REV. Pierwszy elektryczny pickup marki

Ram 1500 REV to pierwszy elektryczny pickup tej amerykańskiej marki, w 2009 roku wyodrębnionej z Dodge'a, a obecnie należącej do koncernu Stellantis. Ram produkuje pełną gamę pickupów różniej wielkości, które oferowane są na rynku amerykańskim. Ram 1500 to najmniejszy z nich, większe to seria 2500/3500 Heavy Duty, oraz 3500/4500/5500 Chasis Cab.

Ponadto Ram Promaster to kolejne wcielenie Fiata Ducato/Citroena Jumpera/Opla Movano/Peugoeta Boxstera.

Jaki będzie pierwszy elektryczny pickup Rama? Wiadomo, że samochód zbudowano na platformie STLA, ale poza tym producent jest bardzo oszczędny w ujawniniu danych technicznych. Zdradzono, że zasięg ma sięgać 804 km (przynajmniej teoretyczny), a dzięki ładowaniu z mocą 350 kW (architektura 800V), już po 10 minutach ładowania zasięg wzrośnie o 160 km.

Zdjęcie Ram 1500 REV / materiały prasowe

Pod względem uciągu Ram 1500 REV ma pokonać elektryczną konkurencję, czyli głównie Forda F-150 Ligtrning, a więc będzie mógł wziąć na hak ponad 4,5 tony.

Pod maską, tam gdzie zwykle znajduje się potężny silnik spalinowy, wygospodarowano miejsce na spory bagażnik (tzw. frunk). Kabina jest cyfrowa, na zdjęciach widać ekran cyfrowych zegarów, centralny, pionowy ekran systemu infotainment oraz trzeci ekran, który zlokalizowany jest przed pasażerem.

Zdjęcie Ram 1500 REV / materiały prasowe

Rozczarowaniem może być natomiast stylistyka Rama 1500 REV. Auto tylko detalami różni się do wersji spalinowej i jest całkowicie różne od pokazanego miesiąc wcześniej conceptu o futurystycznej stylizacji.

Zdjęcie Ram 1500 REV Concept / materiały prasowe

Stellantis przyjmuje już rezerwacje na elektrycznego Rama 1500, wymaga ona wpłaty 100 dolarów. Wówczas gwarantujemy sobie dostęp do kolejnych informacji na temat np. danych technicznych, ale także rezerwujemy sobie tzw. slot produkcyjny. Na odbiór samochodu trzeba będzie jednak poczekać, dostawy pierwszych egzemplarzy przewidziane są dopiero na czwarty kwartał 2024 roku.



***