Pracował nad nim mistrz F1, teraz można je kupić. Oto specjalne Alpine A110R

Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy o prezentacji Alpine A110 R, czyli samochodu, który da masę radości na torze, a przy tym można wyjechać nim na ulice. Teraz jednak francuska marka zaprezentowała wyjątkową wersję tego modelu. Wyjątkową, ponieważ została opracowana we współpracy z kierowcą Formuły 1 Fernando Alonso, który tak na dobrą sprawę już z Alpine nie pracuje.

Alpine idzie za ciosem i prezentuje kolejną wersję

Fanom królowej motosportu, Hiszpana nie trzeba przedstawiać. W ciągu swojej kariery dwukrotnie zdobywał tytuł mistrza świata Formuły 1 (2005 i 2006) oraz trzykrotnie - wicemistrza (2010, 2012, 2013). Od sezonu 2021 jest kierowcą w zespole Alpine. Od przyszłego ma jednak jeździć dla Astona Martina.

Najwyraźniej w Alpine nikt nie chowa urazy, ponieważ postanowiono zaprezentować wersję opracowaną z udziałem kierowcy.

Oczywiście w nowej wersji auta nie brak odniesień do samego Alonso i świata F1. Przykładowo, jedynym oferowanym kolorem nadwozia, jest odcień niebieskiego znany z bolidu A522, którym jeździł Hiszpan. Względem "zwyczajnej" wersji A110 R mamy znacznie więcej akcentów w czarnym kolorze. Wystarczy spojrzeć na tylną klapę, czy światła.

Zaciski hamulcowe mają pomarańczowy kolor, a na tylnym słupku znajduje się emblemat z niebiesko-pomarańczowo-żółtą flagą (nawiązanie do tradycyjnych barw kierowcy). We współpracy z Hiszpanem zmieniono także układ kolorów na nadwoziu. Przykładowo pokrywa silnika jest polakierowana w części na niebiesko i czarno, podczas gdy w "zwykłym" A110 R włókno węglowe było widoczne.

Zdjęcie Na tylnym słupku znajduje się emblemat z flagą w tradycyjnych barwach Hiszpana. / Alpine / materiały prasowe

O tym, że mamy do czynienia z autem opracowywanym z Alonso wydatnie przypomina nam też podpis kierowcy, znajdujący się pod wierzchnią warstwą lakieru.

Alpine A110 R Fernando Alonso. Odniesienia do kierowcy także w środku

Odniesień nie brakuje także wewnątrz auta. Taśmy drzwi mają pomarańczowy kolor. Ponadto w panelach drzwi znajdują się emblematy z niebiesko-pomarańczowo-żółtą flagą. Na zagłówkach siedzeń wyhaftowano podpis kierowcy.

Zdjęcie Wewnątrz również nie brakuje odniesień do Fernando Alonso. / Alpine / materiały prasowe

A to nie wszystko. Alpine podeszło do odniesień do kierowcy także w nieco bardziej filozoficzny sposób. Na osłonie przeciwsłonecznej wygrawerowano laserowo maksymę "There is more than one path to the top of the mountain" (Na szczyt prowadzi więcej niż jedna droga).

Torowe ustawienie zawieszenia dopracowywał sam Alonso

Jak twierdzi Alpine, zmiany nie ograniczyły się tylko do kwestii wizualnych. W wersji A110 R Fernando Alonso można regulować zawieszenie. Specjalną podkładką znajdującą się u podstawy sprężyny można, na potrzeby jazdy na torze, obniżyć samochód o 10 mm i tym samym, zdaniem producenta, o 5 proc. zwiększyć sztywność pojazdu. Ustawienie torowe dopracowywał sam Alonso na torze F1 w Barcelonie.

Nie każdy będzie mógł zdobyć specjalną wersję Alpine A110 R

Liczba egzemplarzy Alpine A110 R Fernando Alonso jest ograniczona i też stanowi odniesienie do kariery kierowcy. Samochód będzie dostępny w liczbie 32 sztuk - dokładnie tyle zwycięstw odniósł Hiszpan w Formule 1. Każdy samochód będzie hołdem dla jednego zwycięstwa kierowcy.

Alpine A110 R Fernando Alonso 1 / 19 Alpine A110 R Fernando Alonso Źródło: materiały prasowe Autor: Alpine udostępnij

Na umieszczonej na konsoli środkowej tabliczce, oprócz numeru egzemplarza, wygrawerowany będzie również rok tryumfu kierowcy oraz nazwa torusa którym odniósł sukces. Egzemplarze są ponumerowane zgodnie z chronologią zwycięstw. Ponadto nabywcy otrzymają także kask wyścigowy, będący repliką tego używanego przez Alonso. I to podpisany osobiście przez dwukrotnego mistrza świata.

