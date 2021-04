​Powstanie elektryczny Chevrolet Silverado i SUV Hummera

Zaprezentowany w 1998 roku, legendarny, amerykański pickup Silverado stał się już niemal kultowym pojazdem amerykańskich przedmieść. Słynący do tej pory z wysokoprężnych silników V8, niebawem przejdzie równie potężne zmiany, co oczekujący na start produkcji GMC Hummer.

Zdjęcie Elektryczny Hummer SUV / Premiery GMC Hummer EV. Lokomotywa na kołach

Koncern GM planuje wyprodukować do 2025 roku ponad milion pojazdów elektrycznych. W tym celu producent zainwestował miliardy dolarów w swoją nową platformę Ultium. Nic zatem dziwnego, że elektryfikacja dosięga kolejne amerykańskie pojazdy, kojarzone do tej pory z potężnymi silnikami spalinowymi.

Po niedawnej i mocno kontrowersyjnej premierze bezemisyjnego Hummera, przyszła pora na kolejnego "rasowego terenowca". Słynny amerykański pickup Silverado, już niebawem doczeka się wersji całkowicie elektrycznej.

Producent nie zdradził jeszcze wielu informacji o elektrycznym Silverado. Wiadomo, że samochód powstanie na bazie wspomnianej platformie Ultium, która umożliwia zabudowanie baterii w podłodzie, co korzystnie wpływa na rozkład masy (nisko położony środek ciężkości) i nie zmniejsza walorów praktycznych samochodu. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnych akumulatorów zasięg elektrycznego Silverado ma wynosić do 600 km.

Ponadto elektryczny Silverado, podobnie jak jego spalinowy odpowiednik, będzie dostępny w wielu wersjach wyposażenia. Mowa tu o specjalnych pakietach terenowych, miejskich czy przystosowanych do pracy na wsi.

Zdjęcie Spalinowy Chevrolet Silverado / Getty Images

Wnętrze samochodu wciąż stanowi zagadkę. Zapewne, podobnie jak elektryczny Hummer, również bezemisyjny Silverado doczeka się sporego wyświetlacza oraz interfejsu opartego na Unreal Engine. Zapewne nie zabraknie też licznych gadżetów, jak żyroskop, który wskaże informacje na temat równowagi pojazdu, czy widżety umożliwiający pełne sterowanie zawieszeniem.

GM nie ujawnił daty premiery nadchodzącego Silverado EV. Jak jednak wynika z licznych przecieków, pojawiających się na zagranicznych serwisach, ta może nastąpić już pod koniec 2022 roku.

Zdjęcie Hummer SUV EV /

Wiadomo natomiast, że elektryczny Chevrolet Silverado będzie produkowany w tzw. Factory ZERO w Detroit. To zasłużony zakład, który obecnie przechodzi intensywną modernizację, kosztem 2,2 mld dolarów. Nazwa, którą zakładowi nadano w październiku ubiegłego roku odnosi się do całej wizji General Motors, związanej z zerową liczbą wypadków i zerową emisją spalin.



W Factory ZERO będzie produkowany nie tylko elektryczny Silverado, ale również bezemisyjny Hummer. Ten ostatni model będzie dostępny nie tylko jako pokazany w ubiegłym roku pickup, ale również jako SUV. Dane techniczne Hummera w obu wersjach nadwoziowych będą zbliżone - to oznacza napęd za pomocą trzech silników generujących do 830 KM i 15500 Nm!

Taki samochód będzie się rozpędzał do 96 km/h w 3,5 s, a zasięg ma wynosić do 480 km.

Zdjęcie Hummer SUV EV /

Przewidziano również słabsze wersje dwusilnikowe o mocy 625 KM i momencie 1030 Nm. Ich zasięg to 400 km.



Rynkowa premiera elektrycznego SUV-a Hummera przewidziana jest na początek 2023 roku. Na słabsze wersje trzeba będzie poczekać do lata 2024 roku. Co ciekawe, znane są już ceny tego modelu - będzie oscylować około 100 tys. dolarów. Bazowa, najsłabsza wersja została wyceniona na 80 tys. dolarów.



