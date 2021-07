Porsche Cayenne Coupe Turbo GT - co potrafi ten supersuv?

Premiery

To nie jest najmocniejsze Cayenne w historii, ale za to najszybsze - zarówno na prostej, jak i w zakrętach. A my właśnie sprawdzamy, jak to jest usiąść za kierownicą tego piekielnie szybkiego SUVa

Zdjęcie Porsche Cayenne Coupe Turbo GT / INTERIA.PL