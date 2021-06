Porsche 911 GTS debiutuje w nowej odsłonie

Rodzina obecnej generacji 911 jest już w komplecie. Do gamy dołącza właśnie odmiana GTS.

Zgodnie z od wielu lat stosowaną logiką gamy Porsche, odmiana GTS skierowana jest do osób, dla których S jest zbyt łagodne, a Turbo niepotrzebnie szybkie (i drogie). Tak też jest w przypadku najnowszego 911 GTS, które było jedynym brakującym ogniwem gamy obecnej generacji modelu.

Za bazę posłużyła tradycyjnie Carrera S i z niej zapożyczono 3-litrowy, podwójnie doładowany silnik. Wzmocniono go jednak o 30 KM, więc oferuje teraz 480 KM oraz 570 Nm (+30 KM i +20 Nm w porównaniu do poprzednika). Pozwoliło to na skrócenie czasu potrzebnego na sprint do 100 km/h o 0,1 s do 3,3 s (-0,3 s porównując z poprzednikiem). Dane te dotyczą najszybszej konfiguracji, czyli coupe z napędem na wszystkie koła i skrzynią PDK. GTS będzie także dostępny z napędem tylko na tył, przekładnią manualną, a także z nadwoziem cabrio oraz Targa.



Symbolicznie większa moc to oczywiście tylko jedna z wielu zmian. Zawieszenie na przykład pochodzi z 911 Turbo i zostało zmodyfikowane na potrzeby nowego 911 GTS. Seryjny system Porsche Active Suspension Management (PASM) sprawia, że amortyzatory reagują na zmiany warunków w ułamku sekundy. W wersjach coupe i cabrio standardem jest zawieszenie PASM w połączeniu ze sportowym podwoziem obniżonym o 10 mm. Z wariantów 911 Turbo pochodzi koncepcja tylnych sprężyn pomocniczych, dzięki której główne sprężyny są naprężone w każdej sytuacji drogowej. Stopień odbicia pozostaje taki sam. Wariant 911 Targa 4 GTS korzysta z podwozia Targi 4S z PASM.



Z 911 Turbo zapożyczono też układ hamulcowy, a także 20-calowe (przód) i 21-calowe (tył) czarne obręcze kół z mocowaniem centralną śrubą. Za jeszcze bardziej emocjonującą ścieżkę dźwiękową odpowiada standardowy sportowy układ wydechowy - to zasługa specyficznej dla GTS-ów konfiguracji połączonej z pominięciem części izolacji kabiny.



Typowe dla 911 GTS są liczne czarne lub przyciemnione detale karoserii. W 911 Targa 4 GTS ich zakres obejmuje również charakterystyczny pałąk ochronny oraz napis "targa". Lista dodatkowych elementów polakierowanych na kolor czarny, z satynowym połyskiem, obejmuje: listwę spojlera, wykonane z lekkich stopów obręcze kół z mocowaniem centralną śrubą, grill pokrywy silnika oraz napisy "GTS" na drzwiach i z tyłu samochodu. Opcjonalnie można wybrać pakiet zewnętrzny, w którym te i inne detale mają kolor czarny z wykończeniem na wysoki połysk.



Wszystkie warianty 911 GTS są wyposażone w pakiet Sport Design z charakterystycznym wzornictwem przedniego i tylnego pasa oraz osłon progów. Obramowanie reflektorów i wykończenie świateł do jazdy dziennej są przyciemnione, a standardowa specyfikacja zawiera reflektory LED z systemem Porsche Dynamic Light System Plus. Ponadto odmiany GTS mają unikalne tylne lampy.



We wnętrzu natomiast znajdziemy liczne elementy pokryte mikrofibrą Race-Tex, którą wykończono środkowe panele foteli, koło kierownicy, uchwyty i podłokietniki na panelach drzwi, pokrywę schowka oraz dźwignię zmiany biegów. W ramach pakietu wykończenia wnętrza GTS szwy ozdobne opcjonalnie dostępne są w kolorach Carmine Red lub Crayon. Te same kontrastujące odcienie mają pasy bezpieczeństwa i napis "GTS" umieszczony na obrotomierzu i stoperze Sport Chrono oraz wyhaftowany na zagłówkach. Wraz z pakietem wykończenia wnętrza GTS ozdobne listwy na desce rozdzielczej i panelach drzwi są wykonane z matowego włókna węglowego.



Na listę dodatków trafił też pakiet optymalizujący masę własną (Lightweight Design), który będzie po raz pierwszy dostępny dla 911 GTS. Zamontowanie lżejszych foteli kubełkowych z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym, lekkiego oszklenia (szyby boczne i tylna) oraz lekkiego akumulatora pozwala zaoszczędzić do 25 kg. Pakiet wiąże się również z usunięciem tylnych siedzeń. Inne standardowe w tym pakiecie ulepszenia w zakresie osiągów obejmują skrętną tylną oś, a także dodatkowe aerodynamiczne akcenty wykończeniowe.



