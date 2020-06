Peugeot e-Traveller, czyli elektryczny van

Francuzi wchodzą na rynek elektrycznych lekkich samochodów dostawczych z nową wersją swojego Travellera. Auto korzysta z dobrze już znanego układu napędowego.

Peugeot e-Traveller dostępny będzie w dwóch wersjach długości - mierzącej 4,95 m oraz 5,3 m. Samochód pozwala na przewiezienie nawet ośmiu pasażerów i 1500 l bagażu, a w konfiguracji pięcioosobowej ta wartość się podwaja. Podróżując tylko we dwie osoby możemy zabrać 4900 l ładunku.

Do napędu tego elektrycznego vana służy silnik o mocy 136 KM, generujący 260 Nm, znany już z modelu e-208. Taka sama jest zresztą bateria o pojemności 50 kWh. Auto przyspiesza do 100 km/h w 13,1 s, a jego prędkość maksymalna została ograniczona do 130 km/h. Zasięg na jednym ładowaniu wynosi 230 km, a 80 procent energii w akumulatorze można uzupełnić w jedynie pół godziny, jeśli skorzystamy z ładowarki o mocy 100 kW. Używając prądu zmiennego o mocy 11 kW ładowanie trwać będzie już 5 godzin, a z domowego gniazdka nawet 31 godzin do pełnego naładowania.

Wizualnie właściwie nie sposób odróżnić e-Travellera od jego spalinowych wersji. Zmieniony jest tylko grill, a na lewym przednim błotniku umieszczono gniazdo do ładowania. We wnętrzu z kolei pojawiły się nowe zegary, a system multimedialny ma dodatkowe opcje, pozwalające na zarządzanie elektrycznym napędem. Nowością jest też wybierak kierunku jazdy (wszak nie skrzyni biegów) w postaci małego przełącznika. Obok niego znajdziemy przyciski do wyboru trybu jazdy. Pełnię możliwości układu napędowego otrzymujemy po wybraniu Power, podczas gdy w Normal silnik generuje 109 KM i 210 Nm, a w Eco jedynie 82 KM i 180 Nm.

Peugeot e-Traveller zadebiutuje w drugiej połowie tego roku.