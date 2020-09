Peugeot 508 Sport Engineered - najmocniejszy w historii

Francuzi pokazali topową wersję modelu 508, który jest najmocniejszym seryjnym samochodem w historii marki. Nie znaczy to co prawda nadzwyczaj dużego tabunu koni mechanicznych, ale osiągi są całkiem niezłe.

Usportowiona wersja 508 korzysta oczywiście z napędu hybrydowego plug-in, który już teraz dostępny jest w dwóch wariantach - 225 KM (z napędem na przód) oraz 300 KM (z drugim elektrycznym silnikiem, umieszczonym przy tylnej osi). Odmiana Sport Engineered podbija moc do 360 KM, a maksymalny moment obrotowy wynosi 520 Nm.

Tak jak w pozostałych wersjach hybrydowych, pod maską 508 pracuje doładowany silnik benzynowy 1.6 PureTech, który tutaj rozwija 200 KM. Napędza on przednie koła za pośrednictwem 8-biegowej skrzyni automatycznej, a wspomaga go w tym elektryczny motor o mocy 110 KM. Drugi elektryk znajduje się przy tylnej osi, na którą może przekazać do 113 KM, zapewniając tym samym napęd 4x4.

Taka moc w aucie klasy średniej nie powala, ale trudno też narzekać na osiągi. 508 Sport Engineered przyspiesza do 100 km/h w 5,2 s (zarówno sedan jak i kombi), a prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 250 km/h.

Inżynierowie Peugeota nie poprzestali tylko na zwiększeniu mocy, ale przeprowadzili także szereg innych zmian. Popracowali nad adaptacyjnymi amortyzatorami, obniżyli zawieszenie (nie podano jak bardzo), zwiększyli rozstaw kół (24 mm z przodu i 12 mm z tyłu), przednie hamulce mają tarcze o średnicy 380 mm i czterotłoczkowe zaciski, a na 20-calowych felgach pojawiły się opony Michelin Pilot Sport.

Zmiany wizualne obejmują natomiast inny przedni zderzak z dołożonymi lotkami, nakładki na progi, lakierowany na czarno dyfuzor, galwanizowane końcówki wydechu oraz elementy w seledynowym kolorze (Peugeot nazywa go Kryptonite). Co ciekawe, auto dostępne będzie tylko z trzema lakierami - szarym, czarnym i białym. Z kolei we wnętrzu pojawiła się tapicerka będąca połączeniem skóry, dzianiny 3D i alcantary. Czerń kabiny urozmaicają podwójne przeszycia w kolorze szarości Tramontane i fluoryzującej zieleni Kryptonite.

Zamówienia na Peugeota 508 Sport Engineered ruszają w połowie października.