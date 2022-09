Peugeot 408 dostępny do zamawiania. Na początek specjalna wersja premierowa

Spis treści: 01 Peugeot 408 - na początek plug-in

Jeśli ktoś jest zainteresowany Peugeotem 408 powinien się pospieszyć - na polski rynek trafi tylko 300 egzemplarzy wersji First Edition.

Premierowa wersja dostępna jest tylko w jednej wersji napędowej. Jest to hybryda typu plug-in o mocy systemowej wynoszącej 225 KM. I to właśnie na wykorzystanie możliwości silnika elektrycznego producent położył nacisk w wersji premierowej, ponieważ w wyposażeniu standardowym znajdziemy pakiet Electric Pack.

Zawiera on wallboxa o mocy 7,4 kW, wyposażonego w kabel o długości 5 m, który zakończony jest wtyczką Type2. Ponadto w pakiecie znajdziemy także kartę prepaid sieci GreenWay, która umożliwia nam "zatankowanie" w Europie Środkowo-Wschodniej 200 kWh energii z ogólnodostępnych stacji. Taka ilość energii powinna wystarczyć na przejechanie ok. 1000 km.

Peugeot 408 First Edition to samochód bogato wyposażony. We wnętrzu znajdziemy wirtualne zegary, ekran dotykowy o przekątnej 10 cali oraz system infotainment i-Connect Advanced, który oddaje do dyspozycji kierowcy m.in. nawigację online i którym można sterować za pomocą głosu. Fotele wersji premierowej wykończono trzema różnymi materiałami - skórą ekologiczną, tkaniną i Alcantarą.

Z zewnątrz Peugeota 408 First Edition poznamy po niebieskim lakierze o nazwie Obsession oraz 20-calowych felgach w specjalnym wzorze.

Premierowa wersja Peugeota 408 nie jest dostępna w salonach, zamówienia na nią można składać wyłącznie online za pośrednictwem strony producenta. Aby stać się posiadaczem jednego z egzemplarzy tej limitowanej edycji, należy wydać 211 100 zł.

Zamawiając Peugeota 408 First Edition można wybrać dowolne miejsce jego odbioru. Samochód może zostać dostarczony do jednego z salonów lub bezpośrednio pod dom. Kolejne wersje wyposażeniowe Peugeota 408 dostępne będą po jego oficjalnej premierze, która zaplanowana jest na październikowy salon samochodowy w Paryżu.

