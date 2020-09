Peugeot 3008 zmodernizowany

Kompaktowy SUV Peugeota otrzymał między innymi odświeżony przód, nawiązujący do najnowszych modeli marki.

Oferowany od 2016 roku Peugeot 3008 sprzedał się w ponad 800 tys. egzemplarzy, więc niewątpliwie jest bardzo ważnym modelem dla francuskiego producenta. Podczas projektowania wersji po face liftingu chciano zachować jego dotychczasowy charakter, ale nawiązać jednocześnie do najnowszych trendów stylistycznych marki, zapoczątkowanych przez drugą generację 508.

Najbardziej charakterystycznym z nich są oczywiście LEDowe "zęby" wcinające się głęboko w zderzak. Styliści wyprowadzili tu jednak także zupełnie nowy zabieg, jakim jest grill pozbawiony ramki. Zamiast wizualnie oddzielać go na przykład chromowaną obwódką, optycznie połączono go z częścią zderzaka pod reflektorami. Wygląda to, jakby również grill wcinał się w zderzak, co daje ciekawy efekt, szczególnie kiedy auto pokryto kontrastującym lakierem.

Z tyłu obyło się natomiast bez większych zmian, ale to dlatego, że czarna blenda, z którą zlewają się światła, nadal pozostaje "w modzie". Różnica jednak jest taka, że potrójne pasy świetlne, nawiązujące do śladów po kocich pazurach, same są teraz podzielone na trzy paski. Pozostałe nowości to 19-calowe felgi o nowym wzorze, a także opcjonalny pakiet czerń, w którym na czarno polakierowany jest dach, relingi, lusterka, grill, progi drzwi, elementy tylnego zderzaka oraz 19-calowe felgi.

Najważniejszą zmianą we wnętrzu jest natomiast zastosowanie nowego systemu multimedialnego z ekranem o przekątnej 10 cali. Odświeżono także oprogramowanie wirtualnych zegarów, prezentowanych na 12,3-calowym wyświetlaczu. Na listę dodatków trafiły także cztery nowe tapicerki (w tym czerwona skórzana) oraz nowe, drewniane wstawki ozdobne. Wszystkie egzemplarze z automatyczną skrzynią biegów będą teraz wyposażone standardowo w selektor trybów jazdy, a do najbogatszych odmian trafi bezramkowe lusterko wsteczne.

Przy okazji modernizacji Peugeot odświeżył także zestaw systemów asystujących kierowcy w tym adaptacyjny tempomat, który potrafi (na polecenie kierowcy) ruszyć po zatrzymaniu samochodu oraz układ utrzymujący pojazd pośrodku pasa ruchu. Niespotykaną w tej klasie nowością jest natomiast system night vision, czyli noktowizor, pozwalający na obserwowanie sytuacji nawet 200-250 m przed samochodem.

Gama silnikowa zmodernizowanego 3008 składać się będzie z silnika 1.2 PureTech o mocy 130 KM, 1.6 PureTech 180 KM oraz diesla 1.5 BlueHDi rozwijającego 130 KM. Dostępna będzie także hybryda plug-in w dwóch wersjach - 225 KM (napęd na przód) oraz 300 KM (z dodatkowym silnikiem elektrycznym przy tylnej osi).