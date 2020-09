Oto nowy Opel Mokka

Opel zaprezentował właśnie zapowiadaną od dłuższego czasu nową generację modelu Mokka. To pierwszy samochód z nowym znakiem szczególnym niemieckiej marki - panelem przednim Opel Vizor. Integruje on przedni wlot powietrza, reflektory LED i zaprojektowany na nowo znak Blitz w jeden spójny element.

Samochód zapowiada przyszły kierunek stylistyczny producenta. Nowością jest również przeprojektowany znak firmowy, czyli błyskawica Opla, a także centralnie umieszczona nazwa modelu na tylnej klapie.



Auto mierzy teraz 4,15 m. długości. To o blisko 13 cm mniej niż w poprzedniej generacji. Zmiany są oczywiście wynikiem przejęcia Opla przez koncern PSA i wykorzystania francuskiej płyty podłogowej. W efekcie nowe auto jest aż o 120 kg lżejsze od poprzednika, przy zauważalnie sztywniejszej konstrukcji.

Nowa Mokka jest pierwszym Oplem z deską rozdzielczą "Pure Panel". To zestaw dwóch wyświetlaczy, które pomagają skupić się na najważniejszych informacjach. Najważniejsze funkcje wciąż są sterowane przyciskami, więc nie trzeba się do nich "przebijać" przez wielopoziomowe menu.



Mokka jest ponadto pierwszym w historii samochodem Opla, który od samego początku sprzedaży będzie dostępny w wersji w pełni elektrycznej, jak również z silnikami spalinowymi. Silnik elektryczny o mocy 100 kW (136 KM) rozwija 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Kierowcy mogą wybierać pomiędzy trzema trybami jazdy — Normal, Eco i Sport. Dzięki akumulatorowi o pojemności 50 kWh Opel Mokka‑e może przejechać na jednym ładowaniu dystans do 324 kilometrów (według WLTP1). Nowa Mokka‑e obsługuje wszystkie opcje ładowania prądem jednofazowym lub trójfazowym z mocą 11 kW: za pomocą ładowarki naściennej, szybkiej ładowarki lub przez kabel podłączony do domowego gniazdka elektrycznego. Gwarancja na baterię akumulatorów to osiem lat lub 160 000 kilometrów.



Klienci mają też do wyboru silniki spalinowe (benzynowe i wysokoprężny) o mocach od 100 KM do 130 KM. Wszystkie wyposażone są w turbodoładowanie i bezpośredni wtrysk paliwa. W zależności od konfiguracji do wyboru są: sześciostopniowa skrzynia ręczna lub ośmiostopniowa przekładnia automatyczna (może być obsługiwana manetkami przy kierownicy). Ceny Opla Mokka na rynku polskim startują od 79 990 zł.



Ceny elektrycznej Mokki‑e rozpoczynają się od 139 900 zł. Lista wyposażenia dodatkowego obejmuje m.in.: aktywny tempomat, adaptacyjne matrycowe reflektory IntelliLux LED oraz system info-rozrywki Multimedia Navi Pro z 10‑calowym kolorowym ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości. Wszystkie warianty Opla Mokki są standardowo wyposażone w elektryczny hamulec postojowy oraz system rozpoznawania znaków drogowych. Opcja rzadko spotykana w tym segmencie rynku to np. skórzana tapicerka foteli (na życzenie również z alcantary).