Koncepcyjne BMW Vision iNEXT doczekało się wersji produkcyjnej. Elektryczny suv - model BMW iX - trafić ma do salonów pod koniec przyszłego roku.

Zdjęcie BMW iX

BMW iX to pierwszy pojazd bawarskiego producenta bazujący na nowej, modułowej platformie zaprojektowanej specjalnie z myślą o samochodach elektrycznych. Auto zapowiadane jest jako nowe wcielenie pojazdów klasy sav (Sports Activity Vehicle), jak BMW nazywa swoje suvy. Szczegółowa specyfikacja nie została opublikowana. Niemcy podkreślają jednak, że pięciomiejscowy samochód, przy długości i szerokości BMW X5, ma wysokość BMW X6 i rozstaw osi X7.



Konstrukcja karoserii z aluminiową ramą i karbonową klatką zapewniać ma niezwykle wysoką sztywność skrętną oraz maksymalną ochronę pasażerów. Współczynnik oporu aerodynamicznego CX wynosi 0,25 co w tej klasie uznać można za rewelacyjny wynik.



W kabinie w oczy rzucają nowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami oraz wyjątkowo duży, panoramiczny, szklany dach. W oczy rzuca się również nietypowa, sześciokątna, kierownica. Przestronność podkreślać ma "minimalizm i uporządkowana stylistyka". Nowością jest chociażby - wynikający z koncepcji napędu - brak tunelu środkowego.



Informacje potrzebne kierowcy podczas jazdy podawane są na dużym wyświetlaczu o przekątnej 12,3 cala. Natomiast obok, na środku, znajduje się dotykowy ekran systemu infotainment w rozmiarze aż 14,9 cala. Całkiem niedawno produkowano takie telewizory...





Napęd stanowi system eDrive piątej generacji. Dwa silniki elektryczne o łącznej mocy powyżej 370 kW (500 KM) umożliwiają przyspieszenie od 0 d o 100 km/h w niecałe 5,0 s. Zużycie energii w cyklu pomiarowym WLTP wynosić ma poniżej 21 kWh na 100 km. Oznacza to, że zestaw akumulatorów o łącznej pojemności ponad 100 kWh, na jednym ładowaniu, zapewniać ma zasięg ponad 600 km!

Układ został przystosowany do ładowania prądem stałym o mocy do 200 kW! Oznacza to, że dziesięciominutowe ładowanie przy wykorzystaniu szybkiej ładowarki jest w stanie wydłużyć zasięg auta aż o 120 km. Od 10 do 80 proc. pojemności baterii samochód "dotankować" można w około 40 minut.



Auto otwierać ma również nowy rozdział w dziedzinie automatycznej jazdy. Moc obliczeniowa komputerów sterujących jest aż o 20 razy większy niż w poprzednich modelach. W rezultacie można przetwarzać dwukrotnie więcej danych z systemu czujników pojazdu niż do tej pory.



Począwszy od drugiej połowy 2021 roku BMW iX będzie produkowane w zakładach BMW w Dingolfing.