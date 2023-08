Opel Experimental. Tak wygląda przyszłość marki

Spis treści: 01 Opel Experimental - brak chromów i logo w centrum "kompasu"

02 Opel Experimental - wnętrze

03 Kiedy premiera Opla Experimental?

Po wcześniejszych zapowiedziach Opel w końcu zaprezentował koncepcyjny model Experimental. Stylistyka tego elektrycznego crossovera segmentu C ma nam zapowiadać, w jakim kierunku pójdzie język projektowania niemieckiej marki.

Opel Experimental - brak chromów i logo w centrum "kompasu"

Tym, co przede wszystkim zwraca uwagę w nowym koncepcie Opla, jest brak chromów. Dzięki temu karoseria samochodu wydaje się bardzo gładka. Oprócz tego szybko można zauważyć brak bocznych lusterek, które ustąpiły miejsca kamerom ulokowanym w słupkach C, o kącie widzenia 180 stopni.

Przód z charakterystycznym grillem wyraźnie nawiązuje do stylistyki, którą znamy z obecnych modeli niemieckiego producenta. Zauważymy jednak nowe, podświetlane logo stanowiące "centralny element kompasu, który jest kluczową zasadą filozofii projektowania graficznego Opla". Podobnie sprawa ma się z tyłu. Tutaj jednak w centrum tego "kompasu" znajduje się napis "Opel".

Z tyłu w centrum "kompasu" znajduje się napis "Opel".

W nowym koncepcie Opel nie zapomniał o kwestiach aerodynamicznych. W zależności od sytuacji na drodze dyfuzor ma chować się lub wysuwać. Opory powietrza mają również zmniejszać specjalne opony opracowane we współpracy z Goodyear.

Opel Experimental - wnętrze

Choć auto jest przedstawicielem segmentu C, zdaniem Opla wnętrze, ze względu na swoją przestronność, śmiało kwalifikuje się do segmentu D. Ma to być między zasługa uproszczenia przestrzeni określanego mianem "space detox". Przekłada się to na przykład na możliwość schowania kierownicy, kiedy ta nie jest potrzebna. Możliwe to jest dzięki systemowi "steer-by-wire", który pozwala na wyeliminowanie wielu elementów układu kierowniczego.

Kierownicę będzie można złożyć.

To jednak nie koniec uproszczeń. Nie znajdziemy tutaj tradycyjnych ekranów do obsługi multimediów. Informacje i rozrywka dostępne będą dzięki "technologii rozszerzonej projekcji wspieranej przez sztuczną inteligencję i sterowanie głosowe". Przed przednim podłokietnikiem znajdować się natomiast będzie przezroczysty "Pure Pad", który umożliwia skonfigurowanie zgodne z potrzebami i preferencjami kierowcy. W ten sposób mamy mieć szybszy dostęp do najczęściej używanych funkcji.

Opel chwali się również tym, że zastosował materiały, które mają przyczyniać się do większej funkcjonalności pojazdu. Jak tłumaczy marka, w praktyce oznacza to, że kiedy jakiś pojazd wjedzie w martwe pole, ostrzeżenie pojawi się na odpowiedniej wstawce w drzwiach oraz na wyświetlaczu projekcyjnym.

Kiedy premiera Opla Experimental?

Więcej informacji na temat nowego samochodu koncepcyjnego Opla dowiemy się zapewne przy okazji jego oficjalnej premiery. Ta odbędzie się w czasie tegorocznych targów IAA Mobility w Monachium odbywających się w dniach 5-10 września.