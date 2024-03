Nowy Peugeot E-5008 debiutuje nie tylko jako elektryk

Peugeot E-5008 ma wyraźnie większe nadwozie

Nowy Peugeot E-5008 powstał na platformie STLA Medium i jako pierwszy model korzysta z, jak to określił producent, rozszerzonej jej konfiguracji. Samochód mierzy 479 cm długości, jest więc o 15 cm dłuższy od poprzednika. Zapowiada to wyraźnie większą przestrzeń we wnętrzu, tak samo jak naprawdę spory rozstaw osi wynoszący 290 cm (+6 cm). Co ciekawe sam Peugeot nie do końca chyba wie, do którego segmentu przyporządkować nowe 5008 - w jednym miejscu nazywa go "SUV-em klasy wyższej", aby w innym stwierdzić, że "trzeci rząd siedzeń wyznacza nowy standard w segmencie C-SUV pod względem komfortu".

Kompakty faktycznie nie słyną ze swojej przestronności w trzecim rzędzie, ale różnie z tym bywa także w klasie średniej, do której 5008 realnie przynależy. Producent zapewnia jednak, że ilość miejsca nad głowami jest wystarczająca nawet dla dorosłych podróżnych, a miejsca trzeciego rzędu wykończono grubymi i miękkimi poduszkami, co ma podkreślać, że nie potraktowano ich po macoszemu.

Zdjęcie Peugeot E-5008 / materiały prasowe

Peugeot podkreśla także możliwość całkowitego przesunięcia do przodu tylnej kanapy, dzięki czemu zajmowanie miejsca w trzecim rzędzie ma być wyjątkowo łatwe. Niestety "tylnej kanapy" - zrezygnowano ze stosowanych w poprzedniku niezależnych foteli, wprost wziętych z minivana, pozwalających na większe możliwości aranżacji wnętrza oraz jednoczesne wpięcie trzech fotelików. Zdecydowano się jednak na podzielenie kanapy na trzy części w proporcjach 40/20/40.

Nadwozie i wnętrze nowego E-5008 wyglądają znajomo

Podobnie jak w przypadku poprzedniej generacji 3008 oraz 5008 również nowe odsłony tych modeli są do siebie bliźniaczo podobne. Z przodu są one nie do odróżnienia i dopiero rzut oka na linię boczną podkreśla różnice między nimi. Obecne 3008 jest SUV-em w stylu coupe, podczas gdy linia dachu 5008 nie opada do samego końca. W przeciwieństwie jednak do poprzednika, tylna szyba nie jest ustawiona pionowo, co ma nadać sylwetce nieco dynamizmu.

Zdjęcie Peugeot E-5008

Oryginalna stylistyka nadwozia idzie w parze z fantazyjnie zaprojektowanym kokpitem, znanym już z 3008. Kierowca ma przed sobą dwa złączone ze sobą ekrany o przekątnej 21 cali, a z prawej strony kierownicy umieszczono dodatkowy wyświetlacz z konfigurowalnymi skrótami. Obsługę samochodu ma ułatwiać także asystent głosowy, wykorzystujący ChatGPT.

Zdjęcie Peugeot E-5008

Peugeot E-5008 - wersje silnikowe

Peugeot zaprezentował swoją nowość jako E-5008, co wskazuje na napęd elektryczny i rzeczywiście na niego położono największy nacisk. Samochód dostępny będzie w trzech wariantach zasilanych prądem:

Peugeot E-5008 - wersje silnikowe silnik elektryczny elektryczny 2x elektryczny moc 210 KM 230 KM 320 KM moment obrotowy 345 Nm 345 Nm 345 Nm + 170 Nm bateria 73 kWh 98 kWh 73 kWh zasięg 500 km 660 km 500 km

Dla osób, które nie są zainteresowane elektrycznym rodzinnym SUV-em (co w Polsce oznacza zdecydowaną większość), przygotowano dwie wersje spalinowe. Co ciekawe w oficjalnym komunikacie też nazywane są one "E-5008", choć i samo "5008" również się tam pojawia. Pierwsza z odmian spalinowych oferowana jest już w schodzącej generacji 5008 - to miękka hybryda z 3-cylindrowym silnikiem 1.2 o mocy 136 KM, z którą współpracuje elektryczny motor (28 KM) pozwalający na krótkotrwałą jazdę na prądzie. Według producenta w mieście nawet połowę dystansu można pokonać w trybie elektrycznym, a średnie spalanie ma wynosić 5,8 l/100 km.

Alternatywę będzie stanowić wersja hybrydowa plug-in o mocy 195 KM. Taki napęd w ogóle nie był dostępny w poprzedniku, a moc tej wersji wskazuje, że będzie to nieco inna odmiana, niż obecnie stosowana w wielu modelach Peugeota, gdzie napęd PHEV rozwija 180 lub 225 KM. Biorąc pod uwagę fakt, że hybrydy plug-in cieszą się w naszym kraju jeszcze mniejszym zainteresowaniem niż elektryki (na koniec lutego było ich w sumie nieco ponad 50 tys. wobec 54 tys. aut elektrycznych), wszystko wskazuje na to, że najchętniej wybieraną wersją silnikową w Polsce będzie miękka hybryda, pomimo niewielkiej mocy, jak na tak duży samochód.

Zdjęcie Peugeot E-5008

Peugeot E-5008 - premiera, specyfikacja, cena

Nowy Peugeot E-5008 dostępny będzie w dwóch wersjach wyposażenia. Allure oferuje między innymi reflektory LED, 19-calowe alufelgi, system bezkluczykowy, dwa 10-calowe ekrany oraz kamerę cofania. Natomiast w topowej GT znajdziemy 20-calowe alufelgi, reflektory Pixel LED, elektryczną klapę bagażnika, czujniki parkowania przód/tył, podgrzewane fotele i kierownicę, 21-calowy, zakrzywiony ekran, dodatkowy wyświetlacz z konfigurowalnymi skrótami.

Peugeot E-5008 pojawi się w sprzedaży jesienią 2024 roku. Producent nie zdradził jeszcze jego cen. Schodząca generacja z napędem Hybrid 136 i wyposażeniem Allure Pack kosztuje obecnie 192 tys. zł.