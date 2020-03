Nowy Hyundai Elantra

Zgodnie z zapowiedziami Hyundai zaprezentował właśnie kolejną generację swojego globalnego hitu - modelu Elantra. Auto, które od lat bije rekordy popularności za w USA, pochwalić się może kilkoma ciekawymi rozwiązaniami.

Zdjęcie Hyundai Elantra /

Zgodnie z trendami wytyczonymi przez ostatnie generacje nowa Elantra jest kompaktem aspirującym do segmentu D. Samochód mierzy teraz 462 cm długości, 180 cm szerokości i 143,5 cm szerokości. Auto jest więc dłuższe, szersze i niższe niż do tej pory. Nieznacznie - do równych 270 cm - zwiększył się też rozstaw osi. Bazą do stworzenia auta była zupełnie nowa platforma.

Reklama

Styliści zdecydowali się na nietypową formę - nadwozie typu liftback przypominać ma czterodrzwiowe coupe. Przedstawiciele marki mówią także o "progresywnym i ezoterycznym wyglądzie" - samochód zapowiada nowy trend stylistyczny, który trafić ma również do innych modeli koreańskiej marki.

We wnętrzu znajdziemy teraz m.in. standardowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 8 cali z bezprzewodową obsługą Apple Carplay i Android Auto. Bogatsze wersje otrzymają 10,25 calowy ekran, który - za jedną taflą szkła - łączy się z cyfrowym zestawem wskaźników. Już podstawowy system info-rozrywki oferuje obsługę dwóch urządzeń mobilnych.

Zdjęcie Hyundai Elantra /

Sam projekt deski rozdzielczej nie pozostawia wątpliwości, że celem stylistów było zapewnienie jak najlepszych wrażeń kierowcy. Kierownica ze wstawkami nawiązującymi do samolotowych wolantów czy nietypowa "poręcz" odgradzająca pasażera od konsoli środkowej przywołują skojarzenia ze sportowymi amerykańskimi samochodami z lat osiemdziesiątych.

Zdjęcie Hyundai Elantra /

Po raz pierwszy w historii modelu Elantra oferowana będzie również z napędem hybrydowym. W tym przypadku pod maską znajdziemy benzynowe 1,6 l GDI (pracujące w cyklu Atkinsona) wspomagane elektrycznym silnikiem trakcyjnym generującym 32 kW. W sumie układ napędowy oferuje 139 KM i 264 Nm. Baterie akumulatorów o pojemności 1,32 kW zamontowano pod siedziskiem tylnej kanapy. Nietypowym rozwiązaniem jak na hybrydę jest zastosowanie sześciostopniowej, zautomatyzowanej przekładni dwusprzęgłowej, zamiast - stosowanej powszechnie przez konkurencję - bezstopniowej CVT.

Zdjęcie Hyundai Elantra /

Co ciekawe, koreańską wariację na temat tej ostatniej otrzymają standardowe odmiany, które w Stanach oferowane będą z czterocylindrową, benzynową jednostką 2,0 l MPI rozwijającą 147 KM (6200 obr./min) i 179 Nm. Te zamówić można będzie ze skrzynią IVT (Intelligent Variable Transmission), czyli bezstopniowym automatem symulującym pracę klasycznej przekładni automatycznej.

Hyundai Elantra 1 / 16 Hyundai Elantra Źródło: udostępnij

Nowa Elantra to model o kluczowym znaczeniu zwłaszcza dla amerykańskiego rynku. Od czasu pojawienia się auta za Oceanem 840 dealerów Hyundaia sprzedało już ponad 3,4 mln egzemplarzy. W skali świata sprzedaż Elantry przekroczyła już poziom 13,5 mln sztuk.