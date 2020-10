Nowy Fiat 500 3+1

Rodzina nowego, w pełni elektrycznego, Fiata 500 wzbogaciła się o nowego członka. Do kabrioletu i hatchbacka dołączył właśnie Fiat 500 3+1. Samochód z nietypowym nadwoziem to ukłon w stronę nabywców, którzy - oprócz niepowtarzalnego stylu - cenią sobie również walory użytkowe.

Na tle pozostałych wcieleń nowej pięćsetki auto wyróżnia się dodatkowymi tylnymi drzwiami. Nie jest to jednak standardowa para drzwi, ale pojedyncze skrzydło zamontowane po prawej stronie pojazdu. Podobnym rozwiązaniem pochwalić mógł się niegdyś Hyundai Veloster, ale w przypadku Fiata 500 3+1 tylne drzwi otwierają się "pod wiatr", tak jak np. w Maździe RX-8. Mamy więc do czynienia z mocno nietypowym rozwiązaniem, które jednak powinno przypaść do gustu choćby rodzinom z dziećmi.

Dzięki braku środkowego słupa (został wkomponowany w konstrukcję skrzydła), po otwarciu przednich i tylnych drzwi, otrzymujemy wygodne, obszerne wejście do samochodu. To z kolei pozwala na łatwiejszy załadunek dużych przedmiotów czy np. szybkie i proste umieszczenie dziecka w foteliku lub na podstawce. Włosi podkreślają, że po zamknięciu drzwi nie widać żadnej różnicy w stosunku do innych 500 - bez zmian pozostały nie tylko wygląd, ale i wymiary. To wszystko przy zwiększeniu masy zaledwie o 30 kg, czyli bez uszczerbku dla zachowania samochodu na drodze czy zasięgu.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku wersji cabrio i hatchback, również nowa 500 3+1 pojawi się na rynku w premierowej wersji "la Prima". Jej wyróżniki to m.in.: reflektory full LED, dwukolorowe 17-calowe obręcze kół o diamentowym szlifie oraz chromowane wstawki w oknach i panelu bocznym. Wersja ta oferuje ponadto np. fotele, deskę rozdzielczą i kierownicę obite skórą ekologiczną,. Jeśli chodzi o komfort, w kabinie znajdziemy m.in. fotele przednie regulowane w sześciu płaszczyznach czy elektrochromatyczne lusterko wsteczne. Ponadto nowy model oferuje w standardzie również automatyczną klimatyzację, adaptacyjny tempomat, system rozpoznawania znaków drogowych czy system autonomicznego hamowania awaryjnego z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów.

Gama nowej elektrycznej "pięćsetki" podzielona została na trzy wersje: Action, Passion i Icon. Różnią się one nie tylko poziomem wyposażenia, ale i osiągami. 500 Pierwsza jest wyposażona w silnik elektryczny o mocy 109 KM i stanowi propozycję dla osób, których dziennie przebiegi oscylują w okolicach 50 km. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,5 sekundy i osiąga prędkość do 135 km/h. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 23,8 kWh zapewnia zasięg ponad 180 km wg cyklu WLTP lub ponad 240 km podczas jazdy po mieście.

Fiaty 500 Passion i Icon mają identyczny układ napędowy i różnią się wyłącznie wyposażeniem. Za napęd odpowiada silnik elektryczny generujący 118 KM. Prędkość maksymalna to 150 km/h. Przyspieszenie od 0-100 km/h trwa 9 sekund. Zasięg to 320 km w cyklu WLTP lub nawet 460 km jeśli jeździmy tylko po mieście.