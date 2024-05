Nissan Juke po liftingu. Gotowy na podbój miasta i badanie trzeźwości

Nissan Juke to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i nietuzinkowych crossoverów na rynku - de facto to właśnie on w 2010 roku zapoczątkował segment B-SUV. W 2019 roku poznaliśmy drugą generację przebojowego "mieszczucha", która pięć lat po premierze ciągle dobrze się trzyma i cieszy oko. Zwłaszcza teraz, ponieważ wersja po liftingu wjeżdża do polskich salonów z bogatszym wyposażeniem, nowymi rozwiązaniami i żółtym kolorem nadwozia.

Zdjęcie Nowy Nissan Juke po face liftingu wjeżdża do polskich salonów. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL