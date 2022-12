Nio kończy rok dwiema premierami. Nowy EC7 i zmodernizowany ES8

Spis treści: 01 Nio EC7 - nowy model w gamie

Jedni na koniec roku robią podsumowania ostatnich 12 miesięcy. Inni uznają, że schyłek roku to dobry moment, by zaprezentować coś nowego. Najprawdopodobniej do tych drugich należy chiński producent samochodów elektrycznych Nio. Zaprezentował właśnie dwa samochody, które w przyszłym roku pojawią się w jego ofercie.

Nio EC7 - nowy model w gamie

Nowym modelem w gamie Nio jest EC7 - średniej wielkości SUV coupe. Stylistycznie trudno się do czegoś przyczepić. Producent postawił na opływowe nadwozie. Gładkie linie, chowane klamki przekładają się na niski współczynnik oporu powietrza - 0,23. Wpływ na właściwości aerodynamiczne auta ma również aktywny tylny spoiler (rozwiązanie po raz pierwszy zastosowane w modelach chińskiego producenta).

Nio EC7 ma Auto ma 4968 mm długości, 1974 mm szerokości i 1714 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2960 mm. Takie rozmiary oznaczają, że nikt, kto podróżuje takim autem, nie powinien narzekać na brak miejsca. Nikt też raczej nie powinien narzekać na komfort podróżowania. Na pokładzie EC7 znajdziemy takie udogodnienia jak skórzana tapicerka, podgrzewane fotele, system nagłośnienia z 23 głośnikami czy 12,8-calowy ekran do sterowania multimediami. NIO EC7 posiada także matrycowe reflektory, które mogą wyświetlać różnego rodzaju wzory czy animacje, ale także potrafią redukować blask, jeśli światło pada na elementy odblaskowe.

Zdjęcie Nio EC7 ma 12,8-calowy ekran multimediów / materiały prasowe

Dodatkowo EC7 posiada panoramiczny szklany dach izolujący ciepło i hałas. Technologia elektrochromatyczna pozwala na sterowanie pięcioma poziomami przepuszczalności światła. W efekcie mamy możemy zadecydować, czy chcemy, żeby dach był całkowicie przezroczysty, czy wręcz przeciwnie.

Nio EC7 - jakie silniki?

Przy zakupie Nio EC7 klient będzie miał do wyboru trzy wersje akumulatora - o pojemności 75 kWh, 100 kWh lub 150 kWh. Według danych producenta akumulatory mają oferować zasięg kolejno do 490 km, 635 km i 940 km. Warto jednak zwrócić uwagę dane te odpowiadają chińskim pomiarom - CLTC. Niezależnie od wybranej wersji EC7 ma dwa silniki, oferuje napęd na wszystkie koła i zapewnia 635 KM oraz 850 Nm momentu obrotowego. Samochód rozpędza się od zera do "setki" w 3,8 s.

Nio EC7 1 / 7 Nio EC7 Źródło: materiały prasowe udostępnij

Nio ES8 w nowej wersji

Nio zaprezentowało również odświeżoną wersję modelu ES8. Chiński SUV również prezentuje się całkiem zgrabnie. Zmiany możemy dostrzec szczególnie z przodu auta. Zmiany dotyczą między innymi świateł czy atrapy chłodnicy.

Zdjęcie Nio ES8 ma 3 rzędy siedzeń. / materiały prasowe

W nowym Nio ES8 ponownie znajdziemy 3 rzędy siedzeń i 6 miejsc. Wyposażenie jest podobne do EC7 i tutaj również można znaleźć takie udogodnienia jak np. 12,8-calowy ekran czy matrycowe reflektory.

Nio ES8 1 / 8 Nio ES8 Źródło: materiały prasowe udostępnij

Podobnie jak EC7, model ES8 dysponuje dwoma silnikami generującymi 653 KM i 850 Nm momentu obrotowego. Od 0 do 100 km/h ma rozpędzać się w 4,1 s. Oferowany jest z akumulatorem o pojemności 75 kWh, 100 kWh lub 150 kWh. W tej ostatniej zasięg ma wynosić do 900 km.

Na Nio EC7 i ES8 przyjdzie trochę poczekać

Choć oba modele zaprezentowane zostały pod koniec nowego roku, to na pierwsze egzemplarze klientom przyjdzie czekać do połowy przyszłego roku. Jak zapowiada producent, dostawy EC7 ruszą prawdopodobnie w maju, a ES8 w czerwcu. Potencjalnym klientom przyjdzie za nie zapłacić przynajmniej 488 tys. RMB (przy obecnym kursie to prawie 309 tys. złotych) i 528 tys. RMB (nieco ponad 334 tys. złotych).

