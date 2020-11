Mercedes-Maybach klasy S właśnie zadebiutował

Od chwili wprowadzenia na rynek w 2015 r. na całym świecie dostarczono ok. 60 000 egzemplarzy Mercedesa-Maybacha klasy S. W 2019 r. model znalazł rekordową liczbę nabywców – było ich ok. 12 000. W Chinach zanotował wówczas dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży. Za sprawą nowej generacji Mercedes ma nadzieję jeszcze poprawić ten wynik.

Zdjęcie Mercedes-Maybach klasy S / Motorynek Nowy Mercedes klasy S wyceniony w Polsce

Mercedesa-Maybacha klasy S wyróżniają m.in. charakterystyczna pokrywa silnika z chromowaną "płetwą" oraz typowa dla tej submarki osłona chłodnicy z pionowymi, trójwymiarowymi listwami ozdobnymi. W chromowaną oprawę wlotu powietrza elegancko wkomponowano napis "MAYBACH". Tylne drzwi są szersze niż w zwykłej klasie S, a na słupkach C pojawiły się nieotwierane małe okna oraz emblematy marki Maybach.



Na życzenie Maybach klasy S może być wyposażony w elektrycznie sterowane tylne drzwi, które przed otworzeniem wykrywają potencjalne zagrożenia. Lista opcji nowej limuzyny obejmuje także dwukolorowe malowanie z linią rozdzielającą, ręcznie nanoszoną zgodnie z najwyższymi kryteriami jakości, oraz reflektory DIGITAL LIGHT, które oferują niespotykane funkcje, takie jak rzutowanie wskazówek lub symboli ostrzegawczych na drogę przed autem. Każdy taki reflektor zawiera moduł świetlny z trzema niezwykle mocnymi LED-ami, które emitują światło załamywane i kierowane przez 1,3 miliona mikroluster.

Wnętrze nowego Maybacha znamy oczywiście z klasy S. W kabinie może znajdować się do pięciu ekranów, a standardowe wyposażenie obejmuje 12,8-calowy centralny wyświetlacz OLED pełniący funkcję centrum sterowania. Na życzenie dostępny jest 12,3-calowy wyświetlacz 3D dla kierowcy, z trójwymiarową prezentacją wskazań oraz efektem głębi. Szczególny status limuzyny Mercedes-Maybach podkreśla charakterystyczny wygląd wyświetlacza kierowcy w widoku Exclusive: obramowanie zegarów ma wtedy "firmowy" kolor różowego złota.



Zdjęcie Mercedes-Maybach klasy S /

Ten sam odcień jest używany do aktywnego nastrojowego oświetlenia (opcja) z inteligentną komunikacją działania funkcji komfortu i bezpieczeństwa. Łącznie kameralne oświetlenie kabiny korzysta z 253 diod LED. W Maybachu ma dwa nowe motywy kolorystyczne: w odcieniach różowego złota i bieli oraz ametystowym. Pojawiła się też dodatkowa funkcja w postaci powitalnego pokazu świetlnego we wnętrzu dla podróżujących z tyłu. Ponadto swoją premierę w Mercedesie-Maybachu ma adaptacyjne tylne oświetlenie, które w kilku względach odpowiada preferencjom pasażerów: oprócz jasności można regulować rozmiar i kierunek wiązki światła. Użytkownik ma również do dyspozycji szeroki zakres ustawień pomiędzy precyzyjnie skupionym oświetleniem przeznaczonym do pracy a rozproszonym światłem nadającym się do odpoczynku.

Zdjęcie Mercedes-Maybach klasy S /

Na pokładzie nie brakuje przejawów "klasycznego" luksusu: tylne strony oparć przednich foteli zdobią obszerne wykończenia z wysokiej jakości drewna. W przypadku pakietu First Class dla podróżujących z tyłu podobne elementy znajdują się pomiędzy tylnymi siedzeniami. Rozstaw osi o 18 cm większy niż w przypadku długiej wersji klasy S (3396 wobec 3216 mm) w pełni premiuje pasażerów tylnej części kabiny. Samo auto mierzy 5469 mm długości, wobec 5289 mm w przypadku wydłużonej "eSki".



Na profil Mercedesa-Maybacha klasy S jako samochodu do jazdy z szoferem wyraźnie wskazują standardowe tylne fotele Executive po lewej i prawej stronie oraz pakiet szoferski. Pasażer ma możliwość niezależnej regulacji siedziska i oparcia. Rozłożenie podnóżka zintegrowanego z przednim fotelem i elektrycznie wysuwanej podpórki nóg pozwala stworzyć ciągłą, wygodną powierzchnię do leżenia lub snu. W porównaniu z poprzednią generacją zakres regulacji podpórki zwiększono o ok. 50 mm. Kolejne nowości to funkcja masażu łydek oraz ogrzewanie karku i ramion dla pasażerów z tyłu.

Zdjęcie Mercedes-Maybach klasy S /

Na życzenie Mercedes-Maybach Klasy S może być wyposażony w Asystenta wnętrza MBUX dla pasażerów z tyłu. "Odgaduje" on liczne zamiary podróżujących - rozpoznaje kierunek spojrzenia i śledzi gesty rąk oraz mowę ciała, w zależności od sytuacji pomagając w automatyzacji obsługi funkcji pojazdu. Mercedes-Maybach jest w stanie rozpoznać ruchy i gesty osób siedzących z tyłu za pomocą umieszczonych w podsufitce kamer laserowych 3D. Asystent wnętrza MBUX automatycznie "podaje" pas bezpieczeństwa, gdy rozpozna zamiar sięgnięcia po niego na podstawie ruchów rąk pasażera. Przy okazji rozszerzono zakres działania funkcji ostrzegania przy wysiadaniu, która jest teraz w stanie zarejestrować także to, że pojazd zamierza opuścić osoba podróżująca z tyłu.

O jak najwyższy komfort podróżnych dba także opcjonalne, w pełni aktywne zawieszenie E-ACTIVE BODY CONTROL oparte na instalacji 48 V za pomocą kamery stereo "skanuje" drogę przed samochodem i niweluje odczuwanie nierówności, zanim samochód do nich dotrze. Zapewnia również dodatkową ochronę w przypadku uderzenia w bok. Maybach wyróżnia się też wyjątkowym wyciszeniem wnętrza - lepszym niż najnowsza generacja klasy S. Szerzej zakrojone zabiegi z zakresu ograniczenia NVH miały na celu głównie zwiększenie komfortu podróżujących z tyłu - np. w obszarze tylnych nadkoli zastosowano dodatkową piankę absorbującą. Ponieważ okna w słupkach C znajdują się blisko głów pasażerów, wykonano je z grubszego, laminowanego szkła. Na życzenie dla Mercedesa-Maybacha dostępne są zoptymalizowane pod kątem hałasu opony z tłumikami z pianki. W nowym modelu producent po raz pierwszy zastosował aktywną kompensację hałasu. System ten redukuje niepożądane odgłosy o niskiej częstotliwości, emitując dźwięki przeciwne w fazie. Służą do tego głośniki basowe wysokiej klasy nagłośnienia przestrzennego Burmester 4D.

Zdjęcie Mercedes-Maybach klasy S /

Projektując Mercedesa-Maybacha klasy S, szczególną uwagę zwracano na bezpieczeństwo podróżujących w tylnej części kabiny. Świadczy o tym innowacyjna tylna poduszka powietrzna (wyposażenie opcjonalne), która podczas ciężkich zderzeń czołowych może znacznie zmniejszyć obciążenia działające na głowy i szyje pasażerów zapiętych pasami bezpieczeństwa, podróżujących na zewnętrznych tylnych siedzeniach. W nowym Maybachu osoby siedzące z tyłu mogą po raz pierwszy korzystać z automatycznego "przedłużacza" pasa bezpieczeństwa, który w pośredni sposób zachęca do zapięcia pasa i ułatwia ten proces. Przedłużacz pasa jest zintegrowany z regulowanym oparciem fotela Executive, dzięki czemu zawsze znajduje się we właściwej pozycji.



Zdjęcie Mercedes-Maybach klasy S /

Jednostki napędowe Mercedesa-Maybacha są takie same jak w klasie S i korzystają z technologii mild hybrid, ale... w polskim komunikacie brak szczegółów o jakie jednostki dokładnie chodzi. Obecnie w europejskiej ofercie topowa wersja to S 500 (435 KM), ale za oceanem Maybach ma być dostępny w wersji S 580 (4-litrowe V8, 489 KM). Wszystko wskazuje też na to, że będzie on jedynym modelem Mercedesa, dostępnym z silnikiem V12 (wersja S 650 miałby napewniej 630 KM z dobrze znanego, 6-litrowego silnika). Wiele wskazuje też na to, że w gamie zobaczymy hybrydę plug-in S 580 e, mającą 517 KM. A co z wersją elektryczną? Tej nie będzie, ponieważ Mercedes przygotowuje osobny model EQS, który będzie elektrycznym odpowiednikiem klasy S. On także będzie dostępny z logo Maybacha.

Na niektórych rynkach sprzedaż Mercedesa-Maybacha Kkasy S rozpocznie się przed końcem tego roku. W ofercie w Niemczech model pojawi się wiosną 2021 r. W USA i Chinach pierwsi klienci otrzymają zamówione egzemplarze w kwietniu 2021 r. W Europie pierwsze auta trafią do salonów latem 2021 r.