Mazzanti Evantra Pura - włoski supersamochód w nowej odsłonie

Mazzanti Evantra debiutował osiem lat temu na targach Top Marques Monaco - pokazach najbardziej luksusowych samochodów, jachtów, zegarków itp. Na przestrzeni lat włoska manufaktura rozwijała projekt, dochodząc nawet do wersji Millecavalli - pojazdu wyposażonego w podwójnie doładowany, 7,2-litrowy silnik V8 rozwijający 1200 KM. Teraz firma powraca z edycją Pura.

Nie, samochód nie stał się elektryczny. Owa "czystość" oznacza powrót do korzeni marki, czyli minimalizmu i prostoty. Samochód został poddany kuracji odchudzającej, zrzucając ponad 90 kg wagi. Zyskał też nowy silnik. Pod maską pojazdu pracuje wyposażony w kompresor silnik V8 o pojemności 6,2 l. Rozwija on moc 761 KM oraz 910 Nm momentu obrotowego. Dzięki przeprojektowaniu pojazdu osiąga on prędkość maksymalną wynoszącą ponad 360 km/h. Przyśpiesza do "setki" w 2,9 sekundy.



Samochód, jak przystało na luksusowy kąsek dla najbogatszych, można szeroko modyfikować. Dostępnych jest wiele licznych dodatków m.in. mały wyświetlacz wtopiony w kierownicę itp. Na życzenie klienta, projektanci z Millecavalli przygotują odpowiednio wyprofilowane do sylwetki nowego nabywcy, specjalne kubełkowe fotele.



Źródła: Mazzanti

Evantra Pura dostępna będzie jednak dla szalenie wąskiego grona odbiorców. Nie wiadomo ile pojazdów powstanie, ale ze względu na roczną produkcję wynoszącą zaledwie pięć sztuk, pojazd dla wielu nadal pozostanie obiektem marzeń.



