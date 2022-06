Lexus RX nowej generacji. Po raz pierwszy również jako hybryda plug-in

Spis treści: 01 Nowy Lexus RX. Długość bez zmian

Stylistycznie auto nawiązuje także stylistycznie do swoich poprzedników, zachowując najważniejsze cechy poprzednich generacji RX-a. Zachowano więc charakterystyczny słupek C, a także trapezoidalną chłodnicę. Nadwozie jest jednak bardziej smukłe - styliści Lexusa osiągnęli to poprzez wydłużenie maski, powiększenie o 60 mm rozstawu osi, a także obniżenie linii dachu o 10 mm.

Nowy Lexus RX. Długość bez zmian

Nowy RX ma teraz 489 cm długości, czyli dokładnie tyle samo, co obecna generacja. Do 192 cm (+2,5 cm) wzrosła szerokość, wysokość wynosi 171 cm, a dużo, bo o 6 cm, zwiększył się rozstaw osi (285 cm). I dokładnie o tyle samo zmniejszył się tylny zwis.

Stylistyka wnętrza jest minimalistyczna, kokpit zdominowany jest przez 14-calowy ekran. Na szczęście zachowano fizyczny panel sterowania klimatyzacją.

Za sprawą powiększonej przestrzeni między fotelami (101 cm, o 1 cm więcej niż w poprzedniku), i ich nowemu designowi RX daje poczucie większej przestronności. Obniżenie o 3 cm progu załadunkowego ułatwia korzystanie z bagażnika. Przestrzeń bagażowa została wydłużona aż o 50 mm, Lexus nie podał jeszcze jej pojemności.

Drzwi otwierane są przy pomocy elektronicznych klamek, które zadebiutowały w modelu NX.

Nowy Lexus RX wyłącznie hybrydą. Po raz pierwszy plug-in

Nowy RX w Polsce będzie dostępny w trzech zelektryfikowanych wariantach. Kluczowym modelem w gamie będzie RX 450h+ z napędem hybrydowym typu plug-in. Wersja RX 350h ma być alternatywą dla konkurencyjnych aut z mniejszymi silnikami benzynowywmi i wysokoprężnymi, a sbsolutną nowością w gamie będzie mocna hybryda RX 500h. To pierwszy w historii Lexusa samochód z napędem hybrydowym wykorzystujący silnik z turbodoładowaniem. Ponadto auto będzie wyposażone w napęd na cztery koła DIRECT4, który zadebiutował wraz z modelem RZ.

RX 500h napędzany jest przez zupełnie nowy układ napędowy, na który składają się silnik 2.4 turbo i 6-biegowa skrzynia automatyczna, moc systemowa wynosi 371 KM.

Przedni silnik elektryczny został zamontowany między silnikiem benzynowym a skrzynią biegów. Z tyłu zastosowano układ e-Axle o mocy 80 kW i kompaktowej konstrukcji. W jego skład wchodzą silnik, przekładnia oraz moduł jednostki sterującej (ECU). RX 500h ma rozpędzać się do 100 km/h w około 6 sekund.

Hybryda plug-in bestsellerem?

Jednak Lexus zakłada, że w Europie najchętniej kupowaną wersją RX-a stanie się hybryda plug-in, czyli RX 450h+. W tym samochodzie zastosowano czterocylindrowy silnik o pojemności 2.5 l, litowo-jonową baterię o pojemności 18,1 kWh oraz silnik elektryczny przy osi tylnej, który zapewnia napęd na cztery koła.

Łączna moc układu wynosi 306 KM i pozwala rozpędzić auto od 0 do 100 km/h w około 7 sekund. Ten wariant ma niemal taką samą moc jak aktualny RX 450h, ale wyższy moment obrotowy i lepsze przyspieszenie.

Zasięg RX-a 450h+ w trybie elektrycznym ma wynosić około 65 km, prędkość maksymalna "na prądzie" to 135 km/h.

Ofertę uzupełni RX 350h. Hybrydowy układ napędowy z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 245 KM, co pozwala na rozpędzanie się do 100 km/h w 8 sekund. Lexusy RX 350h i 450h+ wyposażone są w bezstopniową przekładnę c-CVT i napęd wszystkich kół E-Four.