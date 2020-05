Mamy dobre wiadomości dla fanów włoskiej motoryzacji. Lamborghini przedstawiło nowego członka rodziny Huracan z przydomkiem EVO. Do tego zacnego grona dołączył właśnie Lamborghini Huracan Evo RWD Spider.

Przypomnijmy - do tej pory familia Evo obejmowała coupe i spidera z napędem na obie osie oraz coupe z napędem na tył. Teraz cennik uzupełniła jego odmiana ze składanym dachem.

Tak samo, jak w wersji z zamkniętym nadwoziem za napęd odpowiada silnik V10 o pojemności 5,2 l. Jednostka generuje 610 KM (8000 obr./min) i rozwija 560 Nm (przy 6500 obr./min). W układzie napędowym pracuje siedmiostopniowa, dwusprzęgłowa przekładnia zautomatyzowana. Standardowo auto porusza się na 19-calowych obręczach ze stopów lekkich z oponami Pirelli P-Zero. Z przodu pracują wentylowane nacinane tarcze o średnicy 365 mm i ośmiotłoczkowe zaciski.

Lamborghini Huracan Evo RWD Spider przyspiesza do 100 km/h w 3,5 s i osiąga prędkość maksymalną 324 km/h. Oznacza to, że samochód jest nieznacznie wolniejszy od zamkniętej wersji, która na sprint do setki potrzebuje 3,3 s (prędkość maksymalna to 325 km/h). Różnice wynikają oczywiście z masy. Spider waży 1509 kg. Odmiana ze sztywnym stałym dachem - 1421 kg. Rozkład mas to 40:60 proc. z przewagą osi tylnej.

Na sprint do 200 km/h samochód potrzebuje zaledwie 9,6 s. Hamowanie ze 100 km/h to 32,2 m. Z dziennikarskiego obowiązku spieszymy dodać, że średnie zużycie paliwa wynosi - zdaniem Włochów - 13,9 l/100 km, co oznacza że na jednym tankowaniu (83 l) przejedziemy do 600 km.

By cieszyć się wiatrem we włosach i napawać brzmieniem włoskiego V10 wystarczy 17 sekund. Tyle - przy prędkości do 50 km/h - zajmuje siłownikom uporanie się z klasycznym materiałowym dachem. Układ wnętrza nie różni się od pozostałych Huracanów z rodziny Evo. Oznacza to m.in. obecność - zamontowanego pionowo - 8,4-calowego ekranu dotykowego na konsoli środkowej.

W Europie ceny Lamborghini Huracan Evo RWD Spider zaczynają się od 175 838 euro (798,3 tys. zł). Plus podatki.