Klasa C Mercedesa doczekała się wersji AMG. Oto C 43 z czterema cylindrami

Poprzednia generacja Mercedesa-AMG C 43 była napędzana trzylitrowym, sześciocylindrowym silnikiem o mocy 390 KM i momencie 520 Nm. Normy emisji spalin są jednak nieubłagane i w nowej klasie C od AMG jednostka V6 musiała ustąpić miejsca czterocylindrowemu silnikowi o pojemności zaledwie dwóch litrów.

Nie ma jednak powodu, żeby załamywać ręce. Inżynierowie AMG wykrzesali z tego silnika aż 408 KM (przy 6750 obr/min) i 500 Nm (przy 5000 obr/min), a dzięki technologii mild hybrid EQ Boost, kierowca może liczyć na chwilowy zastrzyk dodatkowych 14 KM.

To wystarczy, by Mercedes-AMG C 43 4Matic rozpędzał się do 100 km/h w 4,6 s, czyli o 0,1 s szybciej niż poprzednia generacja. Prędkość maksymalna tego modelu została ograniczona do 250 km/h, ale opcjonalnie blokadę można przesunąć na 265 km/h. Samochód z nadwoziem kombi rozpędza się "setki" o symboliczne 0,1 s wolniej.

Silnik Mercedesa-AMG C 43 wyposażono w sterowaną elektrycznie turbosprężarkę zamontowaną w układzie wydechowym. Rozwiązanie to wywodzi się z Formuły 1, a po raz pierwszy zastosowano je w Mercedesie-AMG SL 43. Silnik elektryczny o grubości zaledwie 4 cm jest zamontowany bezpośrednio na wale turbosprężarki, między wirnikami turbiny i sprężarki. Jego zadaniem jest rozpędzanie wirnika sprężarki zanim zrobi to strumień spalin.

Silnik elektryczny jest połączony z pokładowym komputerem i stąd "wie", kiedy kierowca naciska gaz. W efekcie auto natychmiastowo reaguje na każde dotknięcie pedału.

Silnik Mercedesa-AMG C 43 współpracuje z automatyczną, dwusprzęgłową przekładnią AMG Speedshift o dziwięciu przełożeniach.

Samochód posiada adaptacyjne amortyzatory AMG Ride Control i skrętną tylną oś. Wzmocniono również układ hamulcowy (podwójnie wentylowane przednie tarcze mają 370 mm średnicy i współpracują z sześciotłoczkowymi zaciskami), nowy jest sportowy wydech z czterema okrągłymi końcówkami.

Stylistycznie samochód wyróżnia zmienioną osłoną chłodnicy, agresywnym zderzakiem i felgami o specjalnym wzorze (rozmiar od 18 do 20 cali). W kabinie znajdziemy sportowe fotele, pokrytą skórą kierownicę i sportowe pedały.

Ceny Mercedesa-AMG C 43 4Matic nie zostały jeszcze ogłoszone.

