Japońska nowość ma rzucić wyzwanie niemieckim SUVom w stylu coupe. Chociaż do premiery zostało jeszcze sporo czasu, producent już teraz postanowił uchylić rąbka tajemnicy.

Zdjęcie Infiniti QX55 /

Infiniti opuściło Europę, ale na innych rynkach (których władze nie ustanawiają norm emisji CO2 na niemożliwym do osiągnięcia poziomie) japoński producent nadal jest aktywny i pracuje nad nowymi modelami. Tym razem jest to QX55, który będzie wersją "coupe" SUVa klasy średniej QX50. Na polskim rynku ten model występował tylko w swojej pierwszej inkarnacji, która pierwotnie nazywała się EX.

Producent nie zdradził żadnych szczegółów na temat swojej nowości, ale możemy się spodziewać, że przód oraz wnętrze auta pozostaną te same jak w QX50. Inaczej zostanie poprowadzona za to tylna część nadwozia z opadającym dachem i mocno pochyloną tylną szybą. Co możemy zaobserwować na pierwszym udostępnionym zdjęciu. Uwagę na nim zwraca też niewielka tylna szyba oraz diodowe światła podzielone na segmenty.

Zdjęcie Infiniti QX50 /

Oficjalna premiera Infiniti QX55 ma nastąpić dopiero 11 listopada. Auto, podobnie jak QX50, będzie dostępne zapewne tylko w jednej konfiguracji - z 2-litrowym, doładowanym silnikiem, napędem 4x4 i skrzynią CVT.