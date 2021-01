Hyundai Kona po modernizacji już w sprzedaży. Ile kosztuje?

​Hyundai wprowadził do sprzedaży Konę po liftingu. Ceny tego modelu zaczynają się od 73 900 złotych.

Zdjęcie Hyundai Kona po liftingu / Nowe samochody Hyundai Kona po liftingu

Hyundai Kona debiutował w 2017 roku. W ciągu trzech lat ten miejski SUV jest jednym z najpopularniejszych modeli Hyundaia w Europie - sprzedano ponad 230 000 egzemplarzy.

Reklama

Zmodernizowana Kona dostępna jest z turbodoładowanymi silnikami benzynowymi 1.0 T-GDI 120 KM oraz 1.6 T-GDI 198KM, a także wersji hybrydowej. Bazowy silnik benzynowy o mocy 120 koni mechanicznych występuje w wariancie z 6-biegową skrzynią manualną (6MT), a także po raz pierwszy z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową (7DCT), która zapewnia lepszą elastyczność i o 0,5 s szybciej osiąga prędkość 100 km/h. Nowa topowa jednostka rozwija teraz moc 198 koni mechanicznych czyli o 21 KM więcej od poprzednika i umożliwia przyśpieszenie 0-100 km/h w 7,7 s. Silnik ten standardowo łączony jest ze skrzynią 7DCT i napędem na przednią oś, a dla bardziej wymagających przewidziano również napęd na cztery koła (4WD).

Uzupełnienie gamy stanowi napęd hybrydowy z silnikiem 1.6 GDI o mocy 105 koni mechanicznych i 44-konnym silnikiem elektrycznym, które łącznie dostarczają 141 KM, które trafiają na koła za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni dwusprzęgłowej (6DCT). W odróżnieniu od poprzedniego modelu nie są już oferowane silniki Diesla.

Kona dostępna jest w czterech wersjach wyposażenia - Classic Plus, Comfort, Style i Premium. Ponadto dostępne będą wersje N Line.

Classic Plus stanowi wersję podstawową, która z silnikiem 1.0 T-GDI 6MT 2WD 120KM kosztuje 73 900 złotych. W porównaniu do poprzednika bazowe wyposażenie zostało wzbogacone o takie elementy jak system multimedialny z 8" ekranem dotykowym, cyfrowym radiem DAB i bezprzewodową łącznością Apple Car Play i Android Auto, komputer pokładowy z 4,2" kolorowym wyświetlaczem, Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych, podążanie na pasie ruchu (LFA), system monitorowania tylnej kanapy (RSA), system ratunkowy eCall. Ponadto na pokładzie wersji Classic Plus znajduje się klimatyzacja manualna, tempomat, asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), przednie, boczne i kurtynowe poduszki bezpieczeństwa, światła do jazdy dziennej LED, sterowanie radiem na kierownicy, system Bluetooth z obsługą komend głosowych, gniazdo 12V oraz port USB w konsoli centralnej.

Hyundai Kona po liftingu 1 / 16 Hyundai Kona Źródło: udostępnij

Wersja Comfort z silnikiem 1.0 T-GDI 6MT 2WD 120KM kosztuje 80 200 złotych, a za dopłatą wynoszącą 7 000 złotych dostępny jest wariant ze skrzynią 7DCT. Mocniejszy silnik 1.6 T-GDI 7DCT 2WD 198KM dostępny jest już od 96 200 zł, a wariant 4WD wymaga dopłaty 7 000 złotych. Wyposażenie wersji Comfort zawiera elementy wersji Classic Plus, a ponadto felgi aluminiowe 16" (dla 1.6 T-GDI felgi aluminiowe 17"), klimatyzacja automatyczna z automatycznego funkcją odparowywania szyb, reflektory projekcyjne halogenowe, tylne czujniki parkowania, złącze USB dla pasażerów z tyłu oraz kieszenie w przednich fotelach. Dla wersji Comfort przewidziano również dwa pakiety. Pakiet Winter zawierający podgrzewane przednie fotele i podgrzewaną kierownicę wyceniono na 1 100 zł. Natomiast pakiet Navi, w którego skład wchodzi system multimedialny z 10,25" ekranem dotykowym, cyfrowym radiem DAB, nawigacją fabryczną i systemem Bluelink oraz system Premium Audio KRELL z głośnikami wysokotonowymi, głośnikiem centralnym oraz wzmacniaczem kosztuje 4 500 złotych.

Kolejna wersja Style kosztuje 88 400 złotych z silnikiem 1.0 T-GDI, a wersja ze skrzynią 7DCT wymaga jedynie 5 000 złotych dopłaty. Wersja Style zawiera ponadto Cyfrowe zegary z 10,25" kolorowym wyświetlaczem, reflektory LED, światła tylne LED, szyby tylne przyciemniane, bezkluczykowy dostęp, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, czujnik deszczu, przednie czujniki parkowania, fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, fotel pasażera z regulacją wysokości, podświetlane uchwyty na napoje oraz podgrzewaną kierownicę i podgrzewane fotele. Do wersji Style można dokupić pakiet Navi za 4 500 złotych oraz pakiet Tech za 6 500 złotych. W skład pakietu Tech wchodzi wyświetlacz Head-up, inteligentny tempomat z funkcją Stop&Go, elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold, elektrycznie składane lusterka, asystent monitorowania martwego pola (BCA) oraz system FCA z wykrywaniem rowerzystów.

Zdjęcie Hyundai Kona po liftingu /

Zwieńczenie gamy stanowi kosztująca od 123 400 złotych wersja Premium dostępna wyłącznie z silnikiem 1.6 T-GDI. Wersja Premium zawiera elementy wersji Style oraz pakietów Tech i Navi , a ponadto inteligentne ostrzeganie o ograniczeniach prędkości (ISLW), asystenta jazdy autostradowej (HDA), fotele przednie sterowane elektrycznie, fotele tylne podgrzewane, Felgi aluminiowe 18", ładowarkę bezprzewodową do smartfonów. Wersja Premium umożliwia dokupienie elektrycznie sterowanego okna dachowego za 5 000 złotych oraz pakietu Leather również za 5 000 złotych. W skład pakietu Leather wchodzą wentylowane przednie fotele oraz tapicerka skórzana.

Uzupełnienie oferty będą stanowić wersje N Line dostępne już od 112 400 złotych z silnikiem 1.6 T-GDI 7DCT 2WD 198 KM. Wersje N Line wyróżniają innymi nastawami układu kierowniczego i zawieszenia, a także licznymi sportowo stylizowanymi elementami wyglądu, takimi jak nadkola w kolorze nadwozia, dedykowane zderzaki N Line, felgi aluminiowe 18" z dedykowanym wzorem czy też elementy wnętrza z czerwonymi akcentami.

Natomiast nowa Kona Hybrid oferowana jest w trzech wariantach. Bazowa wersja Comfort kosztuje 100 500 złotych, wersja Style została wyceniona na 108 500 złotych, a koszt zakupu topowej odmiany Premium to 122 500 złotych.

Wszystkie podane ceny są cenami promocyjnymi dla samochód z rocznika 2020 i uwzględniają upust wynoszący 6 000 złotych. Ceny podstawowe samochodów z rocznika 2020 oraz 2021 są takie same.

Hyundai Kona, tak jak wszystkie modele marki, objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu przebiegu.