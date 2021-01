Hyundai Bayon. Pierwsze zdjęcia

​Hyundai przedstawił zdjęcia nowego SUV-a o nazwie Bayon. Pojazd będzie należał do segmentu B.

Zdjęcie Hyundai Bayon / Producenci Bayon. Nowy model Hyundaia

Hyundai zdecydował się na zastosowanie w projekcie modelu filozofii designu Sensuous Sportiness, który "łączy emocjonalność z innowacyjnymi rozwiązaniami projektowymi."

Rozciągające się na całej płaszczyźnie czołowej wloty powietrza w połączeniu z wąskimi światłami do jazdy dziennej optycznie poszerzają nadwozie. Obszerny przedni grill sprawia, że sylwetka samochodu wygląda na bardzo solidną. Reflektory są oddzielone od świateł do jazdy dziennej i znajdują się poniżej nich, co nadaje charakterystycznego wyglądu.

Z tyłu samochodu znajdują się połączone cienką czerwoną listwą światła stopu w kształcie grotu strzały. Szeroko rozmieszczone tylne lampy wizualnie wzmacniają wrażenie szerokości, czyniąc tylną cześć nadwozia jeszcze bardziej wyjątkową.

Zdjęcie Hyundai Bayon /

Bayon będzie dostępny w Europie w pierwszej połowie 2021 roku. Więcej informacji o modelu zostanie ujawnionych w nadchodzących tygodniach.