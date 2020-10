Genesis GV70 - Koreańczycy w natarciu

Genesis - luksusowa marka Hyundaia stworzona przez Koreańczyków z myślą o podboju USA - zaprezentowała kolejny nowy model. Piątą pozycją w ofercie będzie średniej wielkości suv - Genesis GV70

Zdjęcie Genesis GV70 /

Młodszy brat GV80 bazuje na tej samej platformie, co pozostałe modele. Oznacza to, że podstawowe specyfikacje dostępne będą z napędem na tylne koła. Pod maską spodziewać się można benzynowych V6 (3,5 l) lub czterocylindrowego silnika R4 o pojemności 2,5 l. Słów "spodziewać się" używamy z premedytacją. Genesis, jak ma to ostatnio w zwyczaju, zaprezentował jedynie wygląd nowego modelu nie dzieląc się żadnymi informacjami natury technicznej.

Zdjęcie Genesis GV70 /

Reklama

Kształty Genesisa GV70 to wynik języka stylistycznego o nazwie "Athletic Elegance". Mamy więc typowy dla marki front z ogromnym grillem w kształcie litery V i charakterystyczne poczwórne (dzielone w poziomie) reflektory główne, których kształt przypomina nieco rozwiązania stosowane przez Volvo.



Zdjęcie Genesis GV70 /

W ofercie pojawi się również odmiana z pakietem stylistycznym "sport". Ten rozpoznamy m.in. po 21-calowych obręczach kół, listwach ozdobnych z "dymionego" chromu czy układzie wydechowym o większej średnicy. Wnętrze, podobnie jak ma to miejsce w pozostałych modelach koreańskiej marki, czerpie inspiracje ze świata lotnictwa (czyste powierzchnie nawiązujące np. do skrzydeł samolotu).

Zdjęcie Genesis GV70 /

Co ciekawe, producent poinformował, że 29 października ruszyły ostateczne testy drogowe "około 100 pozbawionych kamuflażu" GV70, które spotkać można będzie na koreańskich drogach.



Zdjęcie Genesis GV70 /

Nietypowa akcja to oczywiście część szerszej kampanii promującej model, której elementami ma być m.in. szturm koreańskiej marki na media społecznościowe.