Ford Ranger w wersji kabiny z podwoziem

Ford po raz pierwszy wprowadza do sprzedaży Rangera jako kabina z podwoziem do zabudowy.

Osoby poszukujący specjalistycznych terenówek do nietypowych zadań - od budownictwa po zastosowania militarne - uzyskują możliwość szybkiego zmodyfikowania samochodu, bazującego na najlepiej sprzedającym się w Europie pick-upie, nagrodzonym tytułem International Pick-up Award 2020.

Kupujący Rangera w wersji z podwoziem do zabudowy otrzymują dostęp do szerokiej sieci firm zabudowujących w tym także ekspertów Ford Qualified Vehicle Modifier (QVM), obejmującej ponad 160 akredytowanych firm w 13 krajach, specjalizujących się w modyfikacji pojazdów, zachowujących standardy gwarancyjne Forda. Dzięki bliskiej współpracy Forda z firmami modyfikującymi nadwozia wykorzystano do maksimum potencjał Rangera jako bazy do szerokiej gamy modyfikacji, takich jak nadwozia skrzyniowe, wywrotki, czy podnośniki koszowe. Wszystkie modyfikacje projektowane i dokonywane w sieci QVM są objęte gwarancją, odpowiadającą warunkom gwarancji firmowej, oferowanej w pojazdach Forda.

Firmy zabudowujące współpracujące z Fordem mają dostęp do szczegółowych instrukcji Forda, dotyczących montażu oraz osprzętu i akcesoriów.

Właściciele mogą ponadto doposażyć swój pojazd, korzystając z wielu elastycznych, opcjonalnych pakietów opcji specjalnych (Special Vehicle Options SVO). Znajdują się wśród nich: złącze elektryczne przyczepy, akumulatory o dużej pojemności do zasilania odbiorników wysokiego poboru oraz moduł sterujący wykorzystujący dane z pojazdu oraz osprzętu zabudowy - na przykład blokujący działanie wywrotki przed unieruchomieniem pojazdu i załączeniem hamulca.

Podwozie Rangera ma tylne zawieszenie na resorach piórowych i płaską tylną partią pod zabudowę, zapewniając wszechstronną bazę do adaptacji pojazdów o masie całkowitej do 3270 kg. Wersja pojedynczej kabiny pozwala na dobudowanie specjalistycznego nadwozia o długości do 2518 mm. Dla pojazdu, zbudowanego na podwoziu Rangera, który bez problemów pokonuje wodę o głębokości do 800 mm, dysponuje przed modyfikacją prześwitem 237 mm oraz krótkim przednim zwisem i dużym kątem natarcia, nie będzie stanowić przeszkody żaden trudny teren.

Ranger w tym wariancie zachował również zdolność holowania przyczepy o masie 3500 kg, czyli przewożenia dodatkowego sprzętu.

Ranger napędzany jest przez wysokoprężny, 2,0-litrowy silnik Ford EcoBlue o mocy 170 KM, który generuje maksymalny moment obrotowy 420 Nm i współpracuje z manualną skrzynią o sześciu przełożeniach.

Wyposażeniem standardowym jest układ napędu na cztery koła, z prostym przełącznikiem na konsoli środkowej, umożliwiającym kierowcom wybór napędu na tylną oś lub wszystkie koła podczas jazdy, co pozwala szybko dostosować trakcję do zmieniających się warunków. Możliwości terenowe pojazdu podczas pokonywania stromych wzniesień i miękkich nawierzchni poprawia reduktor.

Opcjonalnie można doposażyć Rangera w elektroniczną blokadę tylnego mostu napędowego oraz opony terenowe.

Forda Ranger w wersji podwozia z kabiną będzie można zamawiać od stycznia 2021 roku.