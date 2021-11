Reklama

Nowy Ford Mustang Mach-E GT, stworzony dla entuzjastów jazdy torowej, został wyposażony w specjalnie zestrojony układ napędowy, zawieszenie MagneRide, opony oraz układ hamulcowy dobrane do jego możliwości, a także nowy tryb jazdy Untamed Plus

Elektryczny układ napędowy Mustanga Mach-E GT, osiągający moc 487 KM i maks. moment obrotowy 860 Nm, zapewnia przyspieszenie od do 100 km/h w 3,7 sekundy

Najwyższy poziom wyposażenia obejmuje: podkreślające dodatki stylistyczne nadwozia, lakier Cyber Orange i Grabber Blue, 20-calowe felgi aluminiowe, czerwone zaciski hamulcowe oraz fotele Ford Performance

Nowy Ford Mustang Mach-E GT to najnowsa wersja w elektrycznego SUV-a Forda. Dwusilnikowy, elektryczny zespół napędowy, przekazujący moment obrotowy na wszystkie koła. Adaptacyjne zawieszenie o nazwie MagneRide i układ hamulcowy Brembo, zapewniają reakcje i zwrotność jak typowego samochodu sportowego.

Mach-E GT otrzymał również wyjątkowe dla tej wersji zestrojenie układu napędowego, który przekazuje więcej momentu obrotowego na tylne koła, niż to się dzieje w pozostałych wersjach z napędem na obie osie.

Wyposażenie standardowe tej wersji obejmuje sportowe fotele Ford Performance, 20-calowe obręcze kół, charakterystyczne dla tej wersji lakiery Grabber Blue i Cyber Orange (na zdjęciach i filmie) oraz ciekawe elementy stylizacji nadwozia

Mustang Mach-E GT, wyposażony standardowo w powiększony akumulator o pojemności 88 kWh, który umożliwia 500 km zasięgu między kolejnymi ładowaniami. Korzystanie z ładowarki o mocy do 150 kW może zwiększyć zasięg jazdy średnio o 99 km po około 10 minutach ładowania, natomiast ładowanie z 10% do 80% pojemności akumulatora trwa około 45 minut.

Dwa silniki prądu przemiennego indywidualnie napędzają przednie i tylne koła, osiągając łączną moc maksymalną 487 KM i moment obrotowy 860 Nm, to jest prawie o 15 procent więcej, niż silnik spalinowy ultraszybkiego Forda GT.

Układ napędowy jest skonfigurowany w taki sposób, aby stopniowo zwiększać udział momentu obrotowego przekazywanego na tylne koła, w miarę jak kierowca przechodzi odpowiednio przez tryby jazdy Whisper, Active i Untamed, zmieniając charakterystykę pojazdu od rodziennego SUV-a z napędem na przednie koła, po sportowe coupe z napędem tylnym.

Kierowcy Mustanga Mach-E GT mogą również korzystać z zarezerwowanego tylko dla tej wersji trybu Untamed Plus. Oprócz bardziej sportowo zestrojonego układu kierowniczego, ostrzejszej reakcji na wciśnięcie pedału przyspieszenia, usztywnionego zawieszenia, symulacji redukcji biegów i wzmocnionej ścieżki dźwiękowej we wnętrzu w trybie Untamed, funkcja Untamed Plus kalibruje układ napędowy w celu zapewnienia stałej mocy i momentu obrotowego w powtarzających się sytuacjach wysokiego zapotrzebowania na moc, w czasie jazdy na torze wyścigowym. Tryb ten zmienia również ustawienia systemów kontroli trakcji i kontroli stabilności, ograniczając interwencje tych systemów w czasie jazdy po torze, a dźwięk układu napędowego jest wzmocniony tak, że słychać go nawet podczas postoju.