Ford E-Transit - premiera elektrycznego dostawczaka

Ford zaprezentował model E-Transit - w pełni elektryczną wersję najlepiej sprzedającego się vana na świecie. Auto wyróżnia się sporym zasięgiem i zaskakująco mocnym silnikiem.

Zdjęcie Ford E-Transit /

Dzięki pojemności użytkowej akumulatora wynoszącej 67 kWh (baterie będą pochodzić z polskiej fabryki), E‑Transit oferuje zasięg jazdy do 350 km. Producent nie planuje oferowania innych wariantów z mniejszą lub większą baterią. Podczas konferencji przedstawiciele Forda przyznali, że brali pod uwagę wariant z wymienną baterią, ale odrzucili go na wczesnym etapie projektowania. Jeśli kierowca obawia się, że może nie dojechać do celu, może uruchomić specjalny tryb Eco, który zapewnia do 8-10 procent obniżenia zużycia energii, jeśli E‑Transit porusza się bez ładunku, przy utrzymaniu bardzo dobrych przyspieszeń lub prędkości rozwijanych na autostradach. Tryb Eco ogranicza prędkość maksymalną, reguluje przyspieszenie i optymalizuje działanie klimatyzacji, aby pomóc w uzyskaniu maksymalnego dostępnego zasięgu.

Reklama

Pojazd posiada również funkcję zaplanowanego wstępnego klimatyzowania, umożliwiającą zaprogramowanie systemu klimatyzacji w taki sposób, aby dostosować temperaturę w kabinie, gdy pojazd jest jeszcze podłączony do ładowarki, dzięki czemu nie będzie tracić energii na ogrzewanie lub chłodzenie tuż po ruszeniu. Jeśli chodzi o samo ładowanie, to ładowarka pokładowa E‑Transita o mocy 11,3 kW jest w stanie dostarczyć 100% energii w czasie do 8,2 godziny. Korzystając z szybkiej ładowarki prądu stałego mocy do 115 kW, akumulator E‑Transita można doładować od 15 do 80 procent w około 34 minuty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ford E-Transit

E‑Transit może być wyposażony w opcjonalny system Pro Power Onboard, który umożliwi klientom przekształcenie pojazdu w mobilne źródło prądu, dostarczające do 2,3 kW mocy zasilającej narzędzia i inny sprzęt na miejscu pracy, czy w czasie podróży. Jest to pierwsze takie rozwiązanie w branży lekkich pojazdów użytkowych w Europie.

Zdjęcie Ford E-Transit /

Standardowy modem FordPass Connectzapewnia bezproblemową łączność, aby pomóc klientom pojazdów użytkowych w zarządzaniu flotą i optymalizowaniu jej wydajności, z szeregiem dedykowanych usług dla pojazdów elektrycznych dostępnych poprzez rozwiązanie Ford Telematics dla flot samochodowych. E‑Transit dysponuje również systemem komunikacji i rozrywki SYNC 4 dla pojazdów użytkowych, wyposażonym w standardowy, łatwy w obsłudze 12-calowy ekran dotykowy, a także ulepszony system rozpoznawania głosu i dostęp do nawigacji w chmurze. Dzięki bezprzewodowym aktualizacjom SYNC, oprogramowanie E‑Transita i system SYNC będą korzystać z najnowszych funkcji w ich najnowszych wersjach.

Na drogach przy włączonej nawigacji operatorzy flot mogą korzystać z technologii wspomagających kierowcę, w tym z rozpoznawania znaków drogowychi kontrolowania prędkości, które wspólnie identyfikują obowiązujące ograniczenia prędkości i pozwalają zarządcom flot na ustalanie dopuszczalnej prędkości ich pojazdów. Dodatkowo E‑Transit posiada szereg dostępnych rozwiązań, które mają na celu pomóc klientom flotowym w ograniczeniu roszczeń z tytułu ubezpieczenia od wypadków, spowodowanych przez ich kierowców. Należą do nich system ostrzegania przed kolizją, system informacji o obiektach w martwym polu lusterek wstecznychsystem ostrzegania i wspomagania przy zmianie pasa ruchuoraz 360-stopniowa kamera z asystentem hamowania przy cofaniu. Wraz z inteligentnym tempomatem adaptacyjnym, funkcje te mogą pomóc w utrzymaniu wysokich standardów bezpieczeństwa floty i w zmniejszaniu ryzyka wypadków.



Zdjęcie Ford E-Transit /

Akumulator E‑Transita znajduje się pod podłogą, nie ograniczając 15.1 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej- dokładnie jak w Transicie z silnikiem wysokoprężnym z napędem na tylne koła. Inżynierowie Forda przeprojektowali układ napędowy i tylne zawieszenie E‑Transita, optymalizując przestrzeń ładunkową i tworząc wytrzymały układ tylnego zawieszenia ze skośnymi wahaczami wleczonymi, który umożliwia lepszą precyzję kierowania i pewniejsze prowadzenie, a także lepszy kontakt kół z nawierzchnią, zarówno w czasie jazdy z pełnym obciążeniem, jak i bez niego.

E‑Transit w wersji europejskiej osiąga ładowność do 1616 kg dla furgonu i do 1967 kg dla podwozi z kabiną Silnik elektryczny ma moc maksymalną 269 KM i maksymalny moment obrotowy 430 Nm, co czyni E-Transita najmocniejszym elektrycznym dostawczakiem sprzedawanym w Europie. Układ napędu na tylne koła zapewnia dobrą trakcję przy dużym obciążeniu pojazdu.

Zdjęcie Ford E-Transit /

W Europie Ford będzie oferował szeroki wybór 25 konfiguracji E‑Transita, z furgonem, furgonem z podwójną kabiną i z kabiną na niezabudowanym podwoziu, a do tego wiele opcji długości i wysokości dachu oraz szereg opcji masy całkowitej pojazdu, do 4,25 tony włącznie, aby sprostać różnorodnym potrzebom klientów.

Po udanej współpracy partnerskiej z miastami, w których testowano floty samochodów Transit Custom Plug-In Hybrid, od 2021 roku Ford będzie przeprowadzał szeroko zakrojone testy flotowe z klientami, korzystającymi z E‑Transitów na kluczowych rynkach europejskich.