Pierwszy Fiat Panda miał zaledwie 3,4 metra długości. Przez lata rósł i jego ostatnia generacja miała już blisko 3,7 metra. Fiat nie oparł się tendencji powiększania auta i zaprezentował kolejną generację modelu - nowa Panda ma już 3,99 metra długości.



Nowy Fiat Panda - Grande Panda z Włoch

Olivier Francois prezentując nowy model zaznaczył, że pojazd zaprojektowano "w Turynie we Włoszech", ale został zbudowany w oparciu o globalną platformę, która pozwoli firmie wprowadzać go na niemal każdy rynek na świecie. Auto najpierw pojawi się w Europie, ale trafi też na Bliski Wschód i do Afryki.



Zdjęcie Fiat Grande Panda nawiązuje linią do przodka z lat 80-ych / materiały prasowe

Fiat Panda jak Citroen C3

Patrząc na pierwsze zdjęcia można się łatwo domyślić, że ten projekt to adaptacja rozwiązań, którymi niedawno pochwalił się Citroen - Grande Panda to włoska wariacja na temat modelu C3.



"Włoskość" nowego Fiata Grande Panda od razu staje się oczywista dzięki kultowemu i radosnemu włoskiemu designowi, który jest synonimem piękna. chwalą się projektanci

Z przodu podkreślają efekt pikseli rozpościerający się od środka błyszczącej czarnej górnej osłony chłodnicy do reflektorów. Same reflektory składają się z opalowych kostek, nawiązują do okien fasady fabryki Lingotto. Co więcej, obok unikalnej sygnatury świetlnej, światła do jazdy dziennej (DRL) zamieniają się w kierunkowskazy i podświetlają niektóre kostki, które wyglądają jak poziome piksele ułożone we wzór szachownicy.



Nawiązania do klasyki

Według Włochów, sylwetka auta nawiązuje do Pandy z lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Zwracają uwagę na wytłoczony w dolnej części drzwi napis Panda oraz efekt soczewki na słupku C, na którym widać napis FIAT. Włosi wyjaśniają, że "czarna kwadratowa plakietka została połączona z grafiką przeszklonej powierzchni, tworząc uderzający efekt, w którym cztery litery tworzące nazwę FIAT zamieniają się w cztery paski, które zdają się poruszać wokół pojazdu." O co chodzi - przekonamy się oglądając auto na żywo.

Ukłony w stosunku do praprzodka widać tez z tyłu - wydatne nadkola, pochylenie szyb, układ świateł - to wszystko według projektantów nawiązania do geometrycznych motywów z lat 80. W tę stylistykę wpisują się też 17-calowe obręcze aluminiowe z wzorem w kształcie litery X.



Zdjęcie Fiat Grande Panda / materiały prasowe

Jakie silniki w nowym Fiacie Panda

Póki co jest jeszcze za wcześnie na podawanie szczegółowych danych technicznych, ale Fiat zapowiada, że będzie sprzedawał Grande Pandę w wersji elektrycznej i wersji hybrydowej. Można zakładać, że w obu przypadkach przejmie napędy bratniego Citroena. Wersja hybrydowa mogłaby korzystać z 3-cylindrowego silnika o pojemności 1,2 litra wspomaganego przez niewielką jednostkę elektryczną. Wersja elektryczna natomiast powinna przejeżdżać na jednym ładowaniu przeszło 300 km.

Czy nowy Fiat Panda będzie powstawał w Polsce?

Na dzisiaj nic na to nie wskazuje. Co prawda model drugiej generacji w latach 2003-2012 powstawał wyłącznie w Tychach, ale trzecia generacja wyjeżdżała juz z włoskiego Pomigliano d’Arco. Pod koniec ubiegłego roku prezydent Serbii Aleksander Vucic zapowiedział, że czwarta generacja modelu będzie produkowana właśnie w jego kraju.