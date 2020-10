Dacia Duster pickup. Do Polski raczej nie trafi

W rumuńskich salonach Dacii zadebiutowała nowa wersja nadwoziowa modelu Duster. Samochód stworzony specjalnie z myślą o rumuńskim rynku otrzymał właśnie nadwozie typu pickup.

Zdjęcie Dacia Duster pickup /

Auto powstało przy współpracy z firmą karoseryjną Romturingia. To lokalny odpowiednik np. polskiego AMZ Kutno, gdzie powstają m.in. zabudowy specjalistyczne opracowane na potrzeby konkretnych służb.

Samochód otrzymał pojedynczą kabinę, dzięki czemu w tylnej części udało się wygospodarować przestrzeń ładunkową o wymiarach 1,65 m na 1,00 m, która mieści np. standardową europaletę. Paka została estetycznie wykończona tworzywami sztucznymi. Pickup jest o 19 mm krótszy od "cywilnego" Dustera z pięciodrzwiowym nadwoziem.

Objętość przestrzeni bagażowej szacowana jest na 1000 litrów. Dzięki zmianom w konstrukcji zawieszenia samochód może pochwalić się ładownością 500 kg. Auto zawieszone jest o 14 mm wyżej od standardowego modelu (prześwit to 244 mm) i standardowo porusza się na 16-calowych obręczach kół ze stopów lekkich.

Zdjęcie Dacia Duster pickup /

Pod maską pracuje wysokoprężny 1.5 l BlueDCI - samochód ma oczywiście napęd na obie osie.

Zdjęcie Dacia Duster pickup /

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości produkcyjne firmy Romturingia można zakładać, że Duster pickup nie będzie eksportowany poza Rumunię. To raczej oferta skierowana do lokalnych przedsiębiorców i służb. Ceny startują od 22 546 euro, co przy aktualnym kursie daje kwotę około 103 tys. zł.

Nie jest to pierwszy pickup w "nowożytnej" historii rumuńskiego producenta. Przypominamy, że w stricte użytkowej wersji można też było zamówić np. pierwszą generację Logana. Pickup bazował wówczas na odmianie MCV.