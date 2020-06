Po niedawno zaprezentowanej zmodernizowanej odsłonie modelu Ateca, przyszedł czas na odświeżenie także jej topowej odmiany, sprzedawanej pod marką Cupra

Atecę po liftingu wydłużono o 10 mm do 4386 mm i obniżono o 2 mm do 1599 mm. Auto ma teraz wyraźnie zmieniony pas przedni z bardziej agresywnym zderzakiem, większym grillem i smuklejszymi reflektorami. Zmiany z tyłu to głównie odświeżone światła z dynamicznymi kierunkowskazami. W karoserię wtopiono srebrne i miedziane detale, a dyfuzor poniżej grilla i obudowa przednich świateł przeciwmgłowych zyskały aluminiowe wykończenie.



Kierowcy mogą wybierać m.in. spomiędzy 6 rodzajów felg, w tym specjalnych wersji Sports Black oraz Copper, a także 6 kolorów karoserii. Fani unikalnych wrażeń dźwiękowych mogą również zamówić układ wydechowy firmy Akrapovič.

We wnętrzu pojawiła się między innymi nowa kierownica wyposażona w przyciski zapłonu oraz wyboru trybu jazdy, a także aluminiowe, sportowe pedały. Dzięki zamontowaniu większych łopatek skrzyni biegów przy kierownicy zmiana biegów stała się łatwiejsza i bardziej płynna. Do jazdy mają zachęcić również przednie fotele kubełkowe dostępne w standardowym wyposażeniu.

Design wnętrza stał się bardziej wyrazisty dzięki elementom w kolorze miedzi i ciemnego aluminium, metalowym obudowom nawiewów i radia oraz podświetlanym portom USB C - po dwóch z przodu i z tyłu pojazdu. W standardowej wersji znajdziemy fotele kubełkowe z tapicerką Dinamica z elementami skóry ekologicznej, elementy dekoracyjne deski rozdzielczej w kolorze ciemnego aluminium oraz obicie drzwi ze skóry ekologicznej z przeszyciem w kolorze miedzi. Z kolei osoby, które zdecydują się na opcjonalną tapicerkę, otrzymają fotele kubełkowe z tapicerką z perforowanej skóry naturalnej Nappa w kolorze Petrol Blue i skóry ekologicznej z opcją elektrycznego sterowania fotelem i funkcją pamięci.



Zmodernizowana Ateca ma także nowe wirtualne zegary, wyświetlane na ekranie o przekątnej 10,25 cala. Zapożyczono je z nowego Leona, podobnie jak zupełnie nowy system multimedialny. Jego najdroższa wersja ma 9,2-calowy wyświetlacz, który udało się wpasować w miejsce po poprzednim systemie, który oferował maksymalnie 8 cali.



Zmian nie znajdziemy natomiast pod maską - tam nadal rezyduje 2-litrowa jednostka TSI o mocy 300 KM i generująca 400 Nm momentu obrotowego. Do standardu należy siedmiobiegowa przekładnia DSG. Przyspieszenie do 100 km/h trwa 4,9 s, a prędkość maksymalna wynosi 247 km/h.

O dobre zachowanie na drodze dba napęd 4Drive z zawieszeniem adaptacyjnym. Kierowca ma do dyspozycji sześciu programów jazdy: Normal, Sport, CUPRA, Snow, Off-road lub indywidualny. Układ hamulcowy sygnowany jest logo Brembo.



Rozpoczęcie sprzedaży Cupry Ateki po face liftingu zaplanowano na drugą połowę roku.