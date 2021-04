Citroen C5 X. Nowy model o niezwykłym wyglądzie

​Citroen wraca do nazwy C5. Zaprezentowany właśnie model, którego pełna nazwa to C5 X, nie jest jednak klasycznym sedanem, ale crossoverem. Auto trafi do salonów w drugiej połowie roku.

To kolejny tego typu model po C5 Aircross, który trafił do europejskich salonów pod koniec 2018 roku.

Nadwozie Citroena C5 X, formalnie rzecz biorąc, jest typu liftback, ale - jak twierdzi francuski producent - nowy model to połączenie sedana i kombi z prześwitem SUV-a. C5 X ma 4,81 m długości przy rozstawie osi 2,79 m, a więc gabarytami przypomina Peugeota 508 i jest wyraźnie (o 30 cm) większy niż C5 Aircross.



Bagażnik C5 X pomieści 545 litrów bagażu, po złożeniu tylnego siedzenia na płasko pojemność przestrzeni bagażowej rośnie do 1640 litrów.



Citroen C5 X - co nie jest niespodzianką - nie będzie napędzany silnikami Diesla. Od początku będzie za to dostępny jako hybryda plug-in. C5 X Plug-in Hybrid dysponuje mocą 225 KM, w trybie elektrycznym przejedzie do 50 km z prędkością nie większą niż 135 km/h.

Citroen nie podał jeszcze dokładnej specyfikacji wersji hybrydowej, ale moc wskazuje, że to układ dobrze już znany z innych modeli PSA. Będzie więc oparty na 180-konnym benzynowym silniku 1.6 Puretech, wspomaganym przez jednostkę elektryczną o mocy 109 KM. Akumulator zapewne będzie miał pojemność 13,2 kWh.

Ponadto Citroen C5 X będzie dostępny z silnikami benzynowymi, przy czym dokładne informacje nie są jeszcze znane. Spodziewać się możemy silników 1.2 PureTech o mocy 130 KM oraz 1.6 PureTech o mocy 180 KM.

Wyposażenie standardowe obejmie - co ważne dla fanów Citroena - zawieszenie Advanced Comfort z poduszkami hydraulicznymi.

W wnętrzu znajdziemy cyfrowe zegary i 12-calowy dotykowy ekran systemu infotainment. Sam system nazywa się My Citroen Drive Plus i jest całkowicie nowym rozwiązaniem. Wśród dostępnego wyposażenia na uwagę zasługuje system High Driver Assist, który jest połączeniem adaptacyjnego tempomatu z asystentem jazdy w korku i utrzymania pasa ruchu.



Citroen C5 X trafi do europejskich salonów w drugiej połowie roku. Wtedy poznamy też ceny tego modelu.

