BMW M3 i M4 - wiemy już o nich wszystko

BMW odsłoniło właśnie wszystkie karty dotyczące nowych M3 i M4. Ich najnowsze wcielenie oferuje nawet 510 KM i napęd na obie osie.

Zdjęcie BMW M4 i M3 /

Wygląd nowych generacji poznaliśmy już wcześniej przy okazji "przypadkowego wycieku" zdjęć prasowych. Charakterystyczną cechą są oczywiście przewymiarowane nerki osłony chłodnicy z czarnym, poziomym, ożebrowaniem. Standard obejmuje też elementy nadwozia (np. poszycie dachu) wykonane z kompozytów (CFRP).



Nowe M3 mierzy dokładnie 4794 mm długości, 1903 mm szerokości i 1437 mm wysokości. Identyczną długością legitymuje się też coupe. M4 jest nieco węższe (1887 mm bez lusterek) i zauważalnie niższe (1393 mm) od sedana. W obu przypadkach rozstaw osi to 2857 mm. Auta poruszają się na oponach 275/40/ZR18 z przodu i 285/35/ZR19 z tyłu i mogą pochwalić się kutymi obręczami kół.



Firma podkreśla, że znaczek M to nie tylko mocniejszy silnik i szereg zmian stylistycznych. Auta otrzymały np. pakiet rozpórek w komorze silnika, inną ramę przedniego zawieszenia z aluminiową płytą wzmacniającą, wzmocnienia poprzeczne w podłodze i ramę tylnego zawieszenia na sztywno połączoną z karoserią.



Zdjęcie BMW M4 /

Zgodnie z przewidywaniami pod maską nowych modeli znajdziemy benzynowe R6 o pojemności 2993 cm3. Trzylitrowa jednostka ma cztery zawory na cylinder, podwójne turbodoładowanie (dwie sprężarki typu mono-scroll) i chłodnicę powietrza doładowującego. Zastosowano oczywiście bezpośredni wtrysk paliwa (ciśnienie robocze do 350 barów!), system zmiennych faz rozrządu double-Vanos i Valvetronic odpowiadający za zmienne czasy otwarcia zaworów. Efekt?



"Podstawowe" M3 i M4 legitymują się mocą 480 KM (6250 obr./min) i maksymalnym momentem obrotowym 550 Nm (w zakresie 2650-6130 obr./min). U układzie przeniesienia napędu pracuje sześciostopniowa ręczna (!) skrzynia biegów. Moc trafia na koła tylnej osi.



Zdjęcie BMW M3 /

Niezależnie od wersji nadwoziowej oba auta przyspieszają do 100 km/h w 4,2 s i osiągają - limitowaną elektronicznie - prędkość 250 km/h. Zdjęcie elektronicznego kagańca (w ramach pakietu BMW M Driver) skutkuje podniesieniem limitu prędkości maksymalnej do 290 km/h. Standard obejmuje m.in. aktywny tylny dyferencjał, systemy CBC (Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control) czy przekładnię kierowniczą o zmiennym przełożeniu. Beż żadnych dopłat nabywcy otrzymają również adaptacyjne zawieszenie z elektronicznie sterowanymi amortyzatorami. Kierowca ma np. do wyboru 10-stopniową kontrolę trakcji oraz dwa ustawienia czułości układu hamulcowego.



Odmiany Competition pochwalić się mogą wzmocnioną jednostką napędową i montowaną standardowo automatyczną skrzynią biegów o ośmiu przełożeniach. Po raz pierwszy w historii w tej wersji będzie się też można zdecydować na - opcjonalny - napęd xDrive (od lata 2021 roku). Auto w takiej konfiguracji poznamy po większych kołach (19 cali z przodu i 20 z tyłu). Modele Competition legitymują się mocą 510 KM (przy 6250 obr./min.) i maksymalnym momentem obrotowym 650 Nm (2750-5500 obr./min). W tej odmianie BMW M3 i M4 przyspiesza do setki w 3,9 s.



Zdjęcie BMW M4 /

W kabinie znajdziemy m.in. BMW Live Cockpit Professional z całkowicie cyfrowym zestawem ekranów, systemem nawigacyjnym i inteligentnym asystentem osobistym BMW w standardzie. Bez dopłat otrzymamy np.: fotele sportowe M ze skórzaną tapicerką oraz systemy rozpoznawania znaków drogowych, ostrzegania przed kolizją czołową i zjechaniem z pasa ruchu. Przycisk "setup" umożliwia bezpośredni dostęp do ustawień silnika, układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego oraz, w zależności od modelu i wyposażenia, również M xDrive, asystenta zmiany biegów i kontroli trakcji. Przyciski M na kierownicy umożliwiające aktywację dwóch wariantów indywidualnych konfiguracji ustawień.



Zamówienia na nowe BMW M3 i M4 można już składać u polskich dealerów niemieckiej marki. Ceny nowego BMW M3 rozpoczynają się od 414 900 zł. Nowe BMW M4 to wydatek co najmniej 419 900 zł.