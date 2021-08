BMW iX3 po modernizacji

Pierwsza jazda BMW iX3 - świetny elektryk, nie tylko do miasta

BMW iX3 to elektryczna odmiana pokazanego w 2017 roku BMW X3. Oba pojazdy zasadniczo mają tę samą stylizację, a różnią się jedynie błękitnymi detalami, które mają podkreślić odmienny napęd. Skoro więc na początku tego roku liftingowi poddano X3, ten sam zabieg musiał czekać iX3.

Zmiany są analogiczne, jak w wersji spalinowej. BMW iX3 otrzymało właściwie całkowicie nowy przód z bardziej płaskimi reflektorami i powiększonym grillem. Nowe są również zderzaki, co wynika m.in. z tego, że iX3 od liftingu będzie sprzedawane wyłącznie z pakietem M Sport.



Standardowe wyposażenie stanową adaptacyjne reflektory LED, opcjonalnie dostępne są światła laserowe.



Nowe jest również wnętrze, które przypomina to z X3 po liftingu, ale także BMW serii 3 i 4. Jest ono zdominowane przez ekrany systemu infotainment (12,3 cala) i cyfrowych zegarów (10,25 cala). Nowe jest oprogramowanie systemu inforozrywki.

BMW iX3 było pierwszym modelem wyposażonym w technologię napędu eDrive piątej generacji, która jest obecnie stosowana również w BMW iX oraz BMW i4. Zintegrowana jednostka napędowa, w której silnik elektryczny, elektronika mocy i przekładnia umieszczone są we wspólnej obudowie, generuje moc 210 kW (286 KM) i moment 400 Nm, który przekazywany jest na drogę za pośrednictwem tylnych kół. Samochód rozpędza się do 100 km/h w 6,8 s, prędkość maksymalna została ograniczona do 180 km/h. Tu żadnych zmian nie ma.



Akumulator wysokonapięciowy w BMW iX3 również należy do technologii BMW eDrive piątej generacji. Pojemność energetyczna brutto wynosząca 80 kWh (74 kWh netto) umożliwiają osiągnięcie zasięgu do 460 km wg WLTP.

Samochód może być ładowany prądem stałym z mocą do 150 kW. W ten sposób w ciągu 10 minut można doładować wystarczająco energii, aby zwiększyć zasięg o 100 km w cyklu testowym WLTP.

Nowe BMW iX3 będzie produkowane od września 2021 roku w chińskich zakładach w Shenyang należących do spółki joint venture BMW Brilliance Automotive. Niemieckie ceny zaczynają się od 67 300 euro.